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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Óriási akció indult az egyik legforgalmasabb fővárosi csomóponton: rendőrök és ellenőrök lepték el a környéket
Gazdaság

Óriási akció indult az egyik legforgalmasabb fővárosi csomóponton: rendőrök és ellenőrök lepték el a környéket

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Összehangolt nagytakarítást és komplex ellenőrzést tartott a Batthyány téren a Budapesti Közlekedési Központ és több társszervezete - írta honlapján a szervezet. A több városházi és rendvédelmi szereplőt bevonó akció célja a forgalmas csomópont megtisztítása, a közbiztonság javítása, valamint a kulturált közösségi közlekedési feltételek biztosítása. A helyszíni ellenőrzéssorozat egészen szombatig tart.

A csütörtöki akció során a fővárosi közműcégek köztisztasági és kertészeti szakemberei gépekkel és kézi erővel tisztították meg a teret, a felszíni megállókat, valamint a HÉV- és metróaluljárót, amit a BKV munkatársai is támogattak. Ezzel párhuzamosan a rendőrség, valamint a fővárosi és kerületi rendészeti szervek fokozott jelenlétet biztosítottak a területen. A hatóságok folyamatosan ellenőrizték a környező utcákat is, kiemelten ügyelve a megállókban történő tiltott dohányzás kiszűrésére. A kezdeményezéshez a Menhely Alapítvány utcai gondozószolgálata is csatlakozott, segítve a rászorulókat és gondoskodva az esetleges elhelyezésükről.

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A nagytakarítással párhuzamosan csütörtöktől szombatig háromnapos, kiemelt járatellenőrzést is tartanak a térségben. A BKK, a rendőrség és a közterület-felügyelet munkatársai közösen ellenőrzik a csomópontot érintő járatokat, valamint a megállókat. Az akció során

  • a jegyek és bérletek megléte mellett
  • az utazási feltételeket megszegő, a közösségi közlekedés rendjét zavaró személyek ellen is fellépnek, továbbá
  • szigorúan ellenőrzik a járművek állapotát és tisztaságát.
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A BKK 2021 óta szervezi meg rendszeresen a főváros legforgalmasabb csomópontjainak soron kívüli, koncentrált rendbetételét.

A Batthyány tér idén már a tizenkettedik ilyen helyszín, a korábbi hónapokban többek között a főbb pályaudvarok környékén, a Boráros téren, a Kálvin téren, az Örs vezér terén és a Népligetnél is tartottak hasonló akciót.

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Címlapkép forrása: BKK.hu

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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