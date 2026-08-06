Óriási akció indult az egyik legforgalmasabb fővárosi csomóponton: rendőrök és ellenőrök lepték el a környéket

A csütörtöki akció során a fővárosi közműcégek köztisztasági és kertészeti szakemberei gépekkel és kézi erővel tisztították meg a teret, a felszíni megállókat, valamint a HÉV- és metróaluljárót, amit a BKV munkatársai is támogattak. Ezzel párhuzamosan a rendőrség, valamint a fővárosi és kerületi rendészeti szervek fokozott jelenlétet biztosítottak a területen. A hatóságok folyamatosan ellenőrizték a környező utcákat is, kiemelten ügyelve a megállókban történő tiltott dohányzás kiszűrésére. A kezdeményezéshez a Menhely Alapítvány utcai gondozószolgálata is csatlakozott, segítve a rászorulókat és gondoskodva az esetleges elhelyezésükről.

A nagytakarítással párhuzamosan csütörtöktől szombatig háromnapos, kiemelt járatellenőrzést is tartanak a térségben. A BKK, a rendőrség és a közterület-felügyelet munkatársai közösen ellenőrzik a csomópontot érintő járatokat, valamint a megállókat. Az akció során

a jegyek és bérletek megléte mellett

az utazási feltételeket megszegő, a közösségi közlekedés rendjét zavaró személyek ellen is fellépnek, továbbá

szigorúan ellenőrzik a járművek állapotát és tisztaságát.

A BKK 2021 óta szervezi meg rendszeresen a főváros legforgalmasabb csomópontjainak soron kívüli, koncentrált rendbetételét.

A Batthyány tér idén már a tizenkettedik ilyen helyszín, a korábbi hónapokban többek között a főbb pályaudvarok környékén, a Boráros téren, a Kálvin téren, az Örs vezér terén és a Népligetnél is tartottak hasonló akciót.

Címlapkép forrása: BKK.hu