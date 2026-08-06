Óriási meglepetés érkezett a német iparból, de még korai az öröm

A német ipari megrendelések júniusban a vártnál jóval nagyobb mértékben emelkedtek, ám a kedvező adat nagyrészt a nagy megrendeléseknek köszönhető, ráadásul a májusi mutatót jelentősen lefelé korrigálták, így a szektor korántsincs túl a nehezén – jelentette a Reuters.

A szövetségi statisztikai hivatal csütörtöki közlése szerint

a megrendelések állománya szezonális és naptárhatással kiigazítva 3,1 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest júniusban.

Ez messze felülmúlta a várakozásokat: a Reuters által megkérdezett elemzők mindössze 0,3 százalékos emelkedésre számítottak.

A képet árnyalja, hogy a nagy megrendelések nélkül számolt mutató azonban már 0,5 százalékos csökkenést mutatott havi összevetésben. A kevésbé ingadozó, háromhavi összehasonlításban az április és június közötti megrendelésállomány ugyan 1,3 százalékkal haladta meg az előző három hónap szintjét, a nagy megrendelések kiszűrésével viszont stagnálás volt megfigyelhető.

A hivatal emellett jelentősen, 1,9 százalékról 0,3 százalékra korrigálta lefelé a májusi havi növekedési adatot. Az eltérést az árkiigazítási módszertan módosításával indokolták.

Forrás: Reuters

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