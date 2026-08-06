Óriási roham indult a csütörtöki aukción, szabályosan kapkodnak a magyar államkötvényekért

Kiugró kereslet mutatkozott a csütörtöki államkötvény-aukción: az Államadósság Kezelő Központ az eredetileg tervezett 50 milliárd forint helyett 156,5 milliárd forintnyi kötvényt értékesített három lejáraton. A legnagyobb érdeklődés a tízéves papírok iránt volt, ahol közel hétszeres túljegyzés mellett 70 milliárd forintnyi kötvényt adtak el. Az átlaghozamok mindhárom lejáraton az előző napi referenciaértékek alatt alakultak, ami a befektetők erős vételi szándékát tükrözi.

Nagy volt a kereslet a csütörtöki államkötvény-aukción:

az Államadósság Kezelő Központ az eredetileg meghirdetett 50 milliárd forint helyett összesen 156,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott el a három lejáraton.

Az ötéves, 2031/B sorozatból 15 milliárd forintnyit kínáltak fel, miközben a befektetők 114,45 milliárd forintnyi ajánlatot nyújtottak be. A több mint hétszeres keresletre reagálva az ÁKK végül 56,5 milliárd forintnyi kötvényt értékesített. Az átlaghozam 5,36 százalék lett, 3 bázisponttal elmaradva az előző napi referenciahozamtól.

A hároméves, 2029/C sorozat iránt 63,7 milliárd forintos kereslet mutatkozott a meghirdetett 15 milliárd forinttal szemben. Az ÁKK 30 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott el, 5,31 százalékos átlaghozam mellett.

Ez 17 bázisponttal alacsonyabb a papír előző aukcióján kialakult hozamánál, és 2 bázisponttal marad el a szerdai referenciaértéktől.

A tízéves, 2037/A kötvénynél volt a legnagyobb a benyújtott ajánlatok összege: a 20 milliárd forintos kínálatra csaknem 141 milliárd forintnyi kereslet érkezett. Az ÁKK végül 70 milliárd forintnyi kötvényt adott el, vagyis az eredetileg tervezett mennyiség három és félszeresét.

Az átlaghozam 5,37 százalék lett, 19 bázisponttal alacsonyabb az előző aukció eredményénél, és 3 bázisponttal a legutóbbi referenciahozam alatt alakult.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2026-08-06 5Y 2031/B 15 000 114 450 56 500 5,38 5,36 5,34 2026-08-06 3Y 2029/C 15 000 63 700 30 000 5,33 5,31 5,26 2026-08-06 10Y 2037/A 20 000 140 949 70 000 5,39 5,37 5,35 2026-08-04 3M D261125 30 000 48 976 40 000 5,36 5,32 5,20 2026-07-30 20Y 2051/G 10 000 68 239 33 000 5,69 5,68 5,66 2026-07-30 12M D270623 30 000 54 140 37 500 5,30 5,25 5,10 2026-07-29 6M D270217 30 000 36 811 30 000 5,38 5,35 5,23 2026-07-02 15Y 2041/A 20 000 77 350 20 000 5,13 5,11 5,08 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

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