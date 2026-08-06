Óriási roham indult a csütörtöki aukción, szabályosan kapkodnak a magyar államkötvényekért

Nagy volt a kereslet a csütörtöki államkötvény-aukción:
az Államadósság Kezelő Központ az eredetileg meghirdetett 50 milliárd forint helyett összesen 156,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott el a három lejáraton.
Az ötéves, 2031/B sorozatból 15 milliárd forintnyit kínáltak fel, miközben a befektetők 114,45 milliárd forintnyi ajánlatot nyújtottak be. A több mint hétszeres keresletre reagálva az ÁKK végül 56,5 milliárd forintnyi kötvényt értékesített. Az átlaghozam 5,36 százalék lett, 3 bázisponttal elmaradva az előző napi referenciahozamtól.
A hároméves, 2029/C sorozat iránt 63,7 milliárd forintos kereslet mutatkozott a meghirdetett 15 milliárd forinttal szemben. Az ÁKK 30 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott el, 5,31 százalékos átlaghozam mellett.
Ez 17 bázisponttal alacsonyabb a papír előző aukcióján kialakult hozamánál, és 2 bázisponttal marad el a szerdai referenciaértéktől.
A tízéves, 2037/A kötvénynél volt a legnagyobb a benyújtott ajánlatok összege: a 20 milliárd forintos kínálatra csaknem 141 milliárd forintnyi kereslet érkezett. Az ÁKK végül 70 milliárd forintnyi kötvényt adott el, vagyis az eredetileg tervezett mennyiség három és félszeresét.
Az átlaghozam 5,37 százalék lett, 19 bázisponttal alacsonyabb az előző aukció eredményénél, és 3 bázisponttal a legutóbbi referenciahozam alatt alakult.
A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2026-08-06
|5Y
|2031/B
|15 000
|114 450
|56 500
|5,38
|5,36
|5,34
|2026-08-06
|3Y
|2029/C
|15 000
|63 700
|30 000
|5,33
|5,31
|5,26
|2026-08-06
|10Y
|2037/A
|20 000
|140 949
|70 000
|5,39
|5,37
|5,35
|2026-08-04
|3M
|D261125
|30 000
|48 976
|40 000
|5,36
|5,32
|5,20
|2026-07-30
|20Y
|2051/G
|10 000
|68 239
|33 000
|5,69
|5,68
|5,66
|2026-07-30
|12M
|D270623
|30 000
|54 140
|37 500
|5,30
|5,25
|5,10
|2026-07-29
|6M
|D270217
|30 000
|36 811
|30 000
|5,38
|5,35
|5,23
|2026-07-02
|15Y
|2041/A
|20 000
|77 350
|20 000
|5,13
|5,11
|5,08
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: Copyright: Aitor Diago
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