Összeomlott a Robinson Tours utazási iroda a főszezon közepén: így kaphatják vissza a pénzüket a pórul járt magyarok

A nyári főszezon közepén csődbe ment utazási iroda helyzete az elmúlt napokban vált kritikussá.

Múlt hétvégén a partner légitársaság már nem teljesítette a burgaszi charterjáratot, majd a hétfői, Debrecenből induló gépet is törölték. A Bulgáriában rekedt utasokat végül buszokkal, több mint egynapos utazással hozták haza. Bár Jakócs Áron ügyvezető még augusztus 4-én, kedden is azt nyilatkozta, hogy dolgoznak a járatok újraindításán és a nyár végéig hátralévő négy turnus megmentésén, a cég szerdán levélben tájékoztatta a fizetésképtelenségről az utasokat, valamint a partnereit.

A Szófiai Városi Bíróságon felszámolási eljárást kezdeményező iroda több tényezővel indokolta a csődöt:

kiemelték a közel-keleti válság okozta bizonytalanságot és

a magas kerozinárakat, valamint

a fapados légitársaságok agresszív, irreálisan alacsony árakkal operáló terjeszkedését a bolgár piacon, ami jelentős bevételkiesést okozott a cégnek.

Azok az utasok, akik már kifizették a részvételi díjat, de az utazásuk meghiúsult, az iroda bolgár biztosítójához, az Axiom Insurance Companyhoz fordulhatnak kártérítésért. A kárigényeket angol nyelven, írásban kell benyújtani a claims@axiom.bg e-mail-címen. A levélhez csatolni kell minden, az utazást és a fizetést igazoló dokumentumot (szerződést, foglalást, számlát, fizetési bizonylatot, utalványt), valamint meg kell adni a visszatérítéshez szükséges IBAN-formátumú bankszámlaszámot és a számlatulajdonos nevét.

A cég partnereinek, alvállalkozóinak és egyéb hitelezőinek a bolgár jogszabályok alapján, a hivatalos felszámolási eljárás keretében lesz lehetőségük érvényesíteni a követeléseiket, miután a bírósági határozat bekerül a bolgár cégjegyzékbe.

Az iroda felhívta a figyelmet arra, hogy a sikeres ügyintézés érdekében mind az utasok, mind a partnerek őrizzenek meg minden, a követelésüket igazoló iratot.

A most csődbe ment, határon átnyúló szolgáltatást nyújtó bolgár vállalkozás egyébként 2021-ben, Neptun Tours néven lépett a magyar piacra, majd 2022 őszén vette fel a Robinson Tours nevet. A céget vezető Jakócs Áron korábban a 2020-ban, 25 év működés után megszűnt eredeti, magyarországi bejegyzésű Robinson Tours egyik alapító-tulajdonosa és ügyvezetője is volt.

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