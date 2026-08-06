Rendkívüli forróság fojtogatja Magyarországot: újfent történelmi melegrekordok dőlhetnek meg a fővárosban

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

Tegnap az országos átlagos maximum-hőmérséklet kiemelkedően magas, 39,2 fok volt, számos térségben pedig a 40 fokot is meghaladták az értékek. A kánikula intenzitását jól mutatja, hogy még Kékestetőn is mindössze 0,1 fok hiányzott a mérőállomás történetének 31,4 fokos abszolút csúcsához.

A napi középhőmérséklet szerdán országszerte 30 fok felett alakult, a legforróbb területeken pedig a 31 fokot is átlépte. Bár a korábbi, június 29-én feljegyzett 33,4 fokos középhőmérséklet-rekordot ezúttal sehol sem érték el a műszerek, beszédes adat, hogy még a leghűvösebb tájakon is megközelítette a 26 fokot a napi átlag.

A kíméletlen forróság csütörtökön is kitart, a mérések alapján pedig már most biztosra vehető, hogy új országos és budapesti melegrekordok születnek.

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