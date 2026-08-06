Paksi Atomerőmű teljesítménye

Mit jelent ez?
Összteljesítmény
0 MW 2000 MW
1. blokk
/ 500 MW
2. blokk
/ 500 MW
3. blokk
/ 500 MW
4. blokk
/ 500 MW

Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

  • Megjelenítés
Szombaton dönt a Tisza az államfőaspiránsáról, hétfőig még lehet jelölni
Gazdaság

Szombaton dönt a Tisza az államfőaspiránsáról, hétfőig még lehet jelölni

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Tisza Párt szombati frakcióülésén választja ki köztársaságielnök-jelöltjét, lehetőség szerint több személy közül – közölte Bujdosó Andrea frakcióvezető, aki neveket egyelőre nem árult el. Az Országgyűlés jövő kedden szavazhat Sulyok Tamás utódjáról, a jelöléseket hétfő délelőtt tíz óráig kell benyújtani. A Fidesz és a KDNP bojkottálja az államfőválasztást, mert illegitimnek tartja Sulyok eltávolítását. A korábban felkért Polgár Judit sakkozó visszautasította a jelölést, így a Tisza más jelöltek után kutat.

Bujdosó Andrea, a Tisza parlamenti frakcióvezetője az MTI-nek azt mondta, hogy a lehetséges jelöltek kiválasztása még folyamatban van. Neveket nem árult el, de közlése szerint arra törekednek, hogy a képviselőcsoport szombaton több jelölt közül dönthessen. Arról is folynak még az egyeztetések, milyen formában mutatják majd be a nyilvánosságnak a kiválasztott személyt.

Az államfőválasztást Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke hivatalosan is kitűzte jövő keddre, a Tisza-frakció kezdeményezése alapján.

A jelöléseket hétfőn délelőtt tíz óráig lehet benyújtani, majd a házbizottság a 12.30-kor kezdődő ülésén vizsgálja meg az ajánlásokat.

Egy jelölt indulásához legalább negyven országgyűlési képviselő támogatására van szükség, és minden képviselő csak egy személyt ajánlhat.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: kiderül, ki lesz a köztársasági elnök, közel 900 milliárdos program indul

Bejelentette Kapitány István, hogy meglépi a kormány, komoly könnyítést kapnak a magyar napelemeseknek

Energiakrízis: kicsit magasabb a Duna; tisztázta Orbán Anita a Duna vízállásával kapcsolatos híreszteléseket

Sulyok Tamás államfői megbízatása az alaptörvény 17. módosítása következtében július 20-án éjfélkor megszűnt, amit alá is írt a leváltott köztársasági elnök.

Kapcsolódó cikkünk

Szép csendben fogyott el a köztársasági elnöki intézmény súlya Magyarországon - Vajon a közvetlen elnökválasztás elhozhatja a nemzet egységét?

Sulyok Tamás külön határozatban tiltakozik az Alaptörvény módosítása ellen, amelyet közben aláírt

Kihirdették az Alaptörvény nagy vihart kavaró módosítását

A köztársasági elnök feladatait azóta ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek harminc napon belül kell megválasztania az új államfőt, a Tisza pedig azzal indokolta a rendkívüli választás kezdeményezését, hogy a döntés még az alkotmányos határidőn belül megszülethessen.

Magyar Péter korábban arra kérte a nyilvánosságot, hogy tegyen javaslatokat az államfő személyére, majd Polgár Judit sakkozót nevezte meg a posztra legalkalmasabb jelöltként. A felkérés gondolata mellett a tudományos, kulturális és sportélet tizenhat szereplője is kiállt, Polgár Judit azonban egy nappal később közölte, hogy nem vállalja a tisztséget.

Kapcsolódó cikkünk

Polgár Judit döntött: nem vállalja

A miniszterelnök ezt követően több olyan közéleti szereplővel is találkozott, akinek a neve elméletileg felmerülhet az államfőjelöltek között. Beszélt

  • Fülöp Botond ügyvéddel, aki Vidéki Prókátor néven hozta nyilvánosságra a 2024-es kegyelmi ügyet,
  • majd Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel
  • és Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével is.

A találkozók után nem közölték, hogy szóba került-e bármelyikük jelölése, az érintettek pedig nem reagáltak az erre vonatkozó sajtómegkeresésekre.

Önállóan a Tisza mellett csak a 44 tagú Fidesz-frakció tudna jelöltet állítani. A Fidesz és a KDNP ugyanakkor korábban azt közölte, hogy bojkottálja az államfőválasztást, mert illegitimnek tartja Sulyok Tamás eltávolítását. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolta a posztra, de a jelöléshez más frakciók képviselőinek támogatására is szüksége lenne.

A köztársasági elnököt titkos szavazással választják meg az országgyűlési képviselők. A győztes a szavazás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon, várhatóan augusztus 19-én léphet hivatalba.

Megbízatása az alaptörvény módosítása alapján az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évig tart.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: közel 900 milliárdos program indul, energetikai lépésekről dönt a kabinet

Küszöbön az új államfő bejelentése: rendkívüli lépést tett a Tisza

Magyar Péternek újabb lehetséges államfőjelölttel volt elbeszélgetése

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Feltöri a kriptót az AI?

Az AI néhány óra alatt megtalálhat olyan szoftverhibákat, amelyek évekig rejtve maradtak a világ legjobb fejlesztői és biztonsági szakemberei előtt. A kriptovilágban ennek különösen nagy...

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Fontos üzenetet küldött minden magyarnak Kapitány István
Tisza-kormány: kiderül, ki lesz a köztársasági elnök, közel 900 milliárdos program indul
Hőségkrízis: Szlovákia rossz hírt közölt Magyarországgal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility