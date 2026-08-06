Szombaton dönt a Tisza az államfőaspiránsáról, hétfőig még lehet jelölni

Bujdosó Andrea, a Tisza parlamenti frakcióvezetője az MTI-nek azt mondta, hogy a lehetséges jelöltek kiválasztása még folyamatban van. Neveket nem árult el, de közlése szerint arra törekednek, hogy a képviselőcsoport szombaton több jelölt közül dönthessen. Arról is folynak még az egyeztetések, milyen formában mutatják majd be a nyilvánosságnak a kiválasztott személyt.
Az államfőválasztást Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke hivatalosan is kitűzte jövő keddre, a Tisza-frakció kezdeményezése alapján.
A jelöléseket hétfőn délelőtt tíz óráig lehet benyújtani, majd a házbizottság a 12.30-kor kezdődő ülésén vizsgálja meg az ajánlásokat.
Egy jelölt indulásához legalább negyven országgyűlési képviselő támogatására van szükség, és minden képviselő csak egy személyt ajánlhat.
Sulyok Tamás államfői megbízatása az alaptörvény 17. módosítása következtében július 20-án éjfélkor megszűnt, amit alá is írt a leváltott köztársasági elnök.
A köztársasági elnök feladatait azóta ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek harminc napon belül kell megválasztania az új államfőt, a Tisza pedig azzal indokolta a rendkívüli választás kezdeményezését, hogy a döntés még az alkotmányos határidőn belül megszülethessen.
Magyar Péter korábban arra kérte a nyilvánosságot, hogy tegyen javaslatokat az államfő személyére, majd Polgár Judit sakkozót nevezte meg a posztra legalkalmasabb jelöltként. A felkérés gondolata mellett a tudományos, kulturális és sportélet tizenhat szereplője is kiállt, Polgár Judit azonban egy nappal később közölte, hogy nem vállalja a tisztséget.
A miniszterelnök ezt követően több olyan közéleti szereplővel is találkozott, akinek a neve elméletileg felmerülhet az államfőjelöltek között. Beszélt
- Fülöp Botond ügyvéddel, aki Vidéki Prókátor néven hozta nyilvánosságra a 2024-es kegyelmi ügyet,
- majd Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel
- és Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével is.
A találkozók után nem közölték, hogy szóba került-e bármelyikük jelölése, az érintettek pedig nem reagáltak az erre vonatkozó sajtómegkeresésekre.
Önállóan a Tisza mellett csak a 44 tagú Fidesz-frakció tudna jelöltet állítani. A Fidesz és a KDNP ugyanakkor korábban azt közölte, hogy bojkottálja az államfőválasztást, mert illegitimnek tartja Sulyok Tamás eltávolítását. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolta a posztra, de a jelöléshez más frakciók képviselőinek támogatására is szüksége lenne.
A köztársasági elnököt titkos szavazással választják meg az országgyűlési képviselők. A győztes a szavazás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon, várhatóan augusztus 19-én léphet hivatalba.
Megbízatása az alaptörvény módosítása alapján az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évig tart.
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