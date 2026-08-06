Tisza-kormány: kiderül, ki lesz a köztársasági elnök, közel 900 milliárdos program indul

Az emberkereskedelem elleni hatékony fellépés érdekében rendszerszintű egyeztetést tartottak a szaktárca képviselői és elismert szakértők, akik a megelőzés fontosságát, valamint a kiszolgáltatottság hátterében álló szociális problémák kezelését hangsúlyozták. – számolt be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook-bejegyzésében.

A találkozón Szilas Péter gyermekjogi helyettes államtitkár és Vaskuti Gergely miniszteri biztos egyeztetett De Coll Ágnes nemzetközileg elismert emberkereskedelem-ellenes szakértővel, valamint Berkes Márton független szakértővel.

A megbeszélésen olyan kiemelt témák kerültek előtérbe, mint a stratégiai tervezés, a szakpolitikai koordináció és a civil kontroll szerepe.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a megelőzés megerősítése és a társadalmi tudatosság növelése kulcsfontosságú. A kizsákmányoláshoz vezető tényezők között olyan összetett problémák szerepelnek, mint a családi diszfunkciók, a mélyszegénység, az alacsony iskolázottság, valamint a lakhatási bizonytalanság.

Hosszú távon az emberkereskedelem elleni küzdelem akkor lehet igazán eredményes, ha kiemelt figyelmet fordítunk a kizsákmányoláshoz vezető sérülékenység kiváltó okainak kezelésére

– olvasható a miniszteri beszámolóban. A szakemberek szerint a gyermekkori traumák, a kötődési nehézségek, valamint a korábbi bántalmazásokból fakadó kockázatok érdemi csökkentése elengedhetetlen a tartós eredmények eléréséhez.