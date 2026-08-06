Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Tisza-kormány: kiderül, ki lesz a köztársasági elnök, közel 900 milliárdos program indul
Gazdaság

Tisza-kormány: kiderül, ki lesz a köztársasági elnök, közel 900 milliárdos program indul

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök kormánya szerdán a rendkívüli hőség okozta energia- és vízügyi válsághelyzetet tárgyalta: a Paksi Atomerőmű szinte teljesen leállt az alacsony dunai vízállás miatt, de az önkéntes áramtakarékosságnak köszönhetően kötelező fogyasztáskorlátozásra egyelőre nem volt szükség. A kabinet 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot fogadott el. Ruff Bálint kancelláriaminiszter rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett hétfőre tíz törvényjavaslatból álló csomag megtárgyalására. A kormány emellett személyi döntéseket is hozott, valamint közlekedési és környezetvédelmi intézkedéseket készített elő, miközben a Tisza Párt már augusztus 11-re tervezi az új köztársasági elnök megválasztását. Szombaton dönthet a kormánypárt, ki lesz a jelöltje, egyelőre több név is a kalapban van.
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Bejelentette Kapitány István, hogy meglépi a kormány, komoly könnyítést kapnak a magyar napelemeseknek

Nagyszabású energetikai fejlesztési programot indít a kormány, amelynek célja a villamosenergia-hálózat korszerűsítése, az energiatárolási kapacitások növelése és a megújuló energiaforrások gyorsabb elterjedése – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A program részeként egyszerűbbé teszik a háztartási napelemes rendszerek hálózati csatlakoztatását is. A tartós hőség miatt a miniszter arra kérte a lakosságot, hogy a nagyobb fogyasztású berendezéseket lehetőség szerint ne az esti csúcsidőszakban használják.

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Bejelentette Kapitány István, hogy meglépi a kormány, komoly könnyítést kapnak a magyar napelemeseknek
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Hadat üzen az emberkereskedelemnek a kormány

Az emberkereskedelem elleni hatékony fellépés érdekében rendszerszintű egyeztetést tartottak a szaktárca képviselői és elismert szakértők, akik a megelőzés fontosságát, valamint a kiszolgáltatottság hátterében álló szociális problémák kezelését hangsúlyozták. – számolt be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook-bejegyzésében.

A találkozón Szilas Péter gyermekjogi helyettes államtitkár és Vaskuti Gergely miniszteri biztos egyeztetett De Coll Ágnes nemzetközileg elismert emberkereskedelem-ellenes szakértővel, valamint Berkes Márton független szakértővel.

A megbeszélésen olyan kiemelt témák kerültek előtérbe, mint a stratégiai tervezés, a szakpolitikai koordináció és a civil kontroll szerepe.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a megelőzés megerősítése és a társadalmi tudatosság növelése kulcsfontosságú. A kizsákmányoláshoz vezető tényezők között olyan összetett problémák szerepelnek, mint a családi diszfunkciók, a mélyszegénység, az alacsony iskolázottság, valamint a lakhatási bizonytalanság.

Hosszú távon az emberkereskedelem elleni küzdelem akkor lehet igazán eredményes, ha kiemelt figyelmet fordítunk a kizsákmányoláshoz vezető sérülékenység kiváltó okainak kezelésére

– olvasható a miniszteri beszámolóban. A szakemberek szerint a gyermekkori traumák, a kötődési nehézségek, valamint a korábbi bántalmazásokból fakadó kockázatok érdemi csökkentése elengedhetetlen a tartós eredmények eléréséhez.

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Szombaton dönt a Tisza az államfőaspiránsáról, hétfőig még lehet jelölni

A Tisza Párt szombati frakcióülésén választja ki köztársaságielnök-jelöltjét, lehetőség szerint több személy közül – közölte Bujdosó Andrea frakcióvezető, aki neveket egyelőre nem árult el. Az Országgyűlés jövő kedden szavazhat Sulyok Tamás utódjáról, a jelöléseket hétfő délelőtt tíz óráig kell benyújtani. A Fidesz és a KDNP bojkottálja az államfőválasztást, mert illegitimnek tartja Sulyok eltávolítását. A korábban felkért Polgár Judit sakkozó visszautasította a jelölést, így a Tisza más jelöltek után kutat.

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Figyeljünk egymásra! – kéri a kormány

A hőségriadó mindannyiunktól közös felelősséget és odafigyelést követel. Ebben az időszakban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és fordítsunk fokozott figyelmet az idősekre és a krónikus betegekre – üzeni a magyar vezetés a lakosságnak.

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Tűzgyújtási tilalom van! – figyelmeztet a településfejlesztési miniszter

Az országos tűzgyújtási tilalom szigorú betartására és fokozott óvatosságra szólít fel Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter, miután az elmúlt időszakban az ország több pontján is lángra kapott a száraz növényzet. A politikus Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy a megelőzés most közös felelősség, és gyakorlati tanácsokkal látta el a lakosságot a tűzesetek elkerülése érdekében.

Az elmúlt időszak szárazsága miatt országszerte több helyen is vegetációtüzek pusztítottak, ezért jelenleg is teljes körű tűzgyújtási tilalom van érvényben Magyarországon.

Ebben a kritikus időszakban kiemelten fontos, hogy senki ne gyújtson tüzet a szabadban, és mindenki kerülje az olyan kockázatos magatartást, mint például az égő cigarettacsikkek eldobása.

A miniszter emellett egy kevésbé nyilvánvaló, ám annál veszélyesebb tényezőre:

a napon parkoló autókban felejtett öngyújtókra és aeroszolos palackokra is felhívta a figyelmet.

Ezek az eszközök a felforrósodott utastérben könnyen túlnyomás alá kerülhetnek és felrobbanhatnak, ami súlyos tüzet idézhet elő. "Most mindannyiunk felelőssége, hogy megelőzzük a további tüzeket" – hangsúlyozta Lőrincz Viktória, rámutatva az egyéni odafigyelés jelentőségére.

Amennyiben valaki mégis tüzet észlel a szabadban, elengedhetetlen, hogy azonnal értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon.

A gyors bejelentéssel nagy területeket menthetünk meg a pusztulástól

– figyelmeztetett a politikus, utalva arra, hogy a korai észlelés és a gyors tűzoltói beavatkozás kulcsfontosságú a nagyobb katasztrófák elkerüléséhez.

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Jó hírt közölt Magyar Péter: jóval magasabb a Duna a vasárnapi mélypontnál

Már kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön

- írta a miniszterelnök Facebook-posztjában.

Hozzátette, hogy üzemel egy paksi turbina, de mindettől függetlenül a mai forró napon még

nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre

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Magyar Péter: jó hír jött Paksról

Már kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön

- írta a miniszterelnök Facebook-posztjában.

Hozzátette, hogy üzemel egy paksi turbina, de mindettől függetlenül a mai forró napon még

nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre.

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Forsthoffer Ágnesék nem adják ki a magyarországi kegyelmi aktákat

Bűnügyi személyes adatok védelmére hivatkozva megtagadta a Sándor-palota a 2012 májusa és 2026 júliusa között megadott elnöki kegyelmek anonimizált részleteinek nyilvánosságra hozatalát. Az elnöki hivatal egy közérdekű adatigénylésre válaszolva kizárólag a pozitív döntések számát közölte, az ügyek érdemi hátterét és dokumentumait azonban visszatartja – írta meg a Népszava.

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Energiakrízis: tisztázta Orbán Anita a Duna vízállásával kapcsolatos híreszteléseket a magyar-szlovák egyeztetés után

Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi szerződésekben garantált dunai vízmennyiséget, emellett Szlovákia kész a várható esőzésekből származó többletvíz egy részét is átengedni az alacsony vízállás enyhítésére – közölte Facebook-bejegyzésében Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter.

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Energiakrízis: tisztázta Orbán Anita a Duna vízállásával kapcsolatos híreszteléseket a magyar-szlovák egyeztetés után
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Átalakul a Fővárosi Közgyűlésben Vitézy Dávid korábbi frakciója

Személyi változás történik a Fővárosi Közgyűlés Podmaniczky Mozgalom frakciójában, miután Szilágyi Anna a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban folytatja munkáját, a helyét pedig Megellai Orsolya uniós pályázati szakember, közgazdász veszi át a képviselőcsoportban – jelentette be Facebook-videójában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Szilágyi Anna a kormányzati szférában, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium csapatában folytatja pályafutását. Új feladatkörében a lakossági részvétel és a tervezési szempontok érvényesítésével segíti majd az országos és budapesti városfejlesztési, valamint közlekedéspolitikai beruházások megvalósítását. Mivel ez a kormányzati pozíció összeférhetetlen a fővárosi képviselői mandátummal, Szilágyi átadja helyét a testületben.

Utódja a frakcióban Megellai Orsolya közgazdász és uniós pályázati szakember lesz, aki kiterjedt tapasztalattal rendelkezik a városfejlesztés területén.

Megellai korábban a XVII. kerületi önkormányzatnál dolgozott, ahol komoly szerepet vállalt abban, hogy Rákosmente a 2010-es évek elején az ország egyik legsikeresebb uniós forrásszerző önkormányzatává váljon, támogatva a kerület modern kertvárossá alakítását. Pályafutása során számos közintézmény-felújítási, út- és kerékpárút-építési, valamint P+R parkolók létesítését célzó projekt előkészítésében és koordinálásában vett részt.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a képviselőcsoport továbbra is a választási programjukban rögzített célok megvalósításáért dolgozik.

A Podmaniczky-frakció összetétele ugyan változik, de a célok nem, a képviselőcsoport továbbra is a 101 pontos választási program megvalósításáért fog dolgozni, és azért, hogy a budapesti politika végre ne a sehova nem vezető politikai acsarkodásról, hanem a fejlesztésről szóljon

– tette hozzá a miniszter.

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Fontos üzenetet küldött minden magyarnak Kapitány István

Bár továbbra is stabil Magyarország villamosenergia-ellátása a tartós kánikula ellenére, a hazai erőművek zavartalanul üzemelnek és az áramimport is biztosított, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a rendkívüli hőség miatt jelentősen megnövekedett hűtési igények miatt továbbra is önkéntes energiatakarékosságot kért a lakosságtól.

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Fontos üzenetet küldött minden magyarnak Kapitány István
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Tisza-kormány: közel 900 milliárdos program indul, energetikai lépésekről dönt a kabinet

Szerdán kormányülést tartott Magyar Péter miniszterelnök és kabinetje, a tanácskozás középpontjában a rendkívüli hőség miatt kialakult energia- és vízügyi helyzet állt.

A Tisza Párt vezette kormány szerint az ország energiaegyensúlyát sikerült megőrizni, miközben a Paksi Atomerőmű nyolc turbinájából már csak egy termelt,

a Duna vízállása pedig megközelítette a teljes leállást kiváltó kritikus szintet.

A kormány ismét arra kérte a lakosságot és a vállalatokat, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti időszakban mérsékeljék az áramfogyasztást. Az önkéntes takarékosság eddig érezhető eredményt hozott: az esti terhelés több száz megawattal maradt el a várttól, ezért kötelező fogyasztáskorlátozást egyelőre nem kellett elrendelni.

Magyar Péter a kétnapos ülés első napja után bejelentette, hogy a kormány elfogadott egy első ütemben 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot.

A csomag energiatárolók építését, az elektromos hálózat korszerűsítését, valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat tartalmaz. A miniszterelnök közlése szerint a fejlesztések célja, hogy az ország a mostanihoz hasonló válsághelyzetekben kevésbé függjön az időjárástól, az importtól és néhány nagy erőmű működésétől. A Pakson leállított blokkokat közben indulásra kész állapotban tartják, újraindításuk azonban csak tartósan megfelelő dunai vízállás mellett kezdődhet meg.

A kormányülés témáiról, a kabinett döntéseiről várhatóan csütörtökön kormányszóvivői sajtótájékoztatót tartanak majd.

A rendkívüli helyzet a parlament napirendjét is átírhatja: Ruff Bálint kancelláriaminiszter rendkívüli országgyűlési ülést kezdeményezett hétfőre, amelyen a kormány tíz törvényjavaslatos csomagot tárgyaltatna meg.

A tervezett előterjesztések között szerepel:

  • az akkumulátorgyárak szabályozásának szigorítása
  • és a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése is,
  • napirenden maradt az augusztus 8-i szombati munkanap esetleges áthelyezése,
  • valamint jövő hét kedden megválasztanák az új köztársasági elnököt is.

A ledolgozós szombat áthelyezését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javasolta az energiafogyasztás mérséklése érdekében, de a kabinet egyelőre nem hozott róla döntést.

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Küszöbön az új államfő bejelentése: rendkívüli lépést tett a Tisza

Személyi és intézményi döntésekből sem volt hiány szerdán:

a Magyar Közlönyből derült ki, hogy a kormány augusztus 6-i hatállyal felmentette Nagy Mártont a Nemzetközi Valutaalap magyar helyettes kormányzói tisztségéből, és Kármán András pénzügyminisztert nevezte ki a helyére.

A lépés lényegében adminisztratív korrekció, mivel a pozíció a mindenkori költségvetésért felelős kormánytaghoz kötődik. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter minisztériumában is újabb személyi változás körvonalazódik, miután a Podmaniczky Mozgalom egyik fővárosi képviselője, Szilágyi Anna lemondott mandátumáról.

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A kabinet több közlekedési és környezetvédelmi intézkedést is előkészített: a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a teljes útszakaszon mért átlagsebesség alapján történő bírságolás lehetőségét, miközben a MÁV-nál az extrém hőség miatt több száz kilométeren vezettek be sebességkorlátozást.

Vitézy Dávid a zuglói fakivágások után elrendelte a vasúttársaság teljes zöldfelület-kezelési gyakorlatának felülvizsgálatát, és bejelentette, hogy a MÁV történetében először főtájépítészt neveznek ki. Szerdától a védett és fokozottan védett természeti területek hivatalos határai is megjelentek a digitális turistatérképeken, miközben a Tisza már augusztus 11-én megválasztaná az új köztársasági elnököt, a jelölt személyét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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Megjött az energiakrízis-számla: hiába a spórolás, súlyos forintokat éget el az ország esténként

A Paksi Atomerőmű kiesése miatt Magyarország napi importszámlája a korábbi 0,6 milliárd forintról közel 4 milliárd forintra ugrott. Az önkéntes fogyasztáscsökkentés ugyan hozott némi megtakarítást, ám ez a teljes importszámlához képest szerény összeg. Az "energiakrízis ára" az egyes napok költségének akár felét is kitette, mivel az ország pont a legdrágább órákban szorult a legtöbb behozatalra.

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Megjött az energiakrízis-számla: hiába a spórolás, súlyos forintokat éget el az ország esténként

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