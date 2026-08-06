Tisza-kormány: közel 900 milliárdos program indul, energetikai lépésekről dönt a kabinet

Magyar Péter miniszterelnök kormánya szerdán a rendkívüli hőség okozta energia- és vízügyi válsághelyzetet tárgyalta: a Paksi Atomerőmű szinte teljesen leállt az alacsony dunai vízállás miatt, de az önkéntes áramtakarékosságnak köszönhetően kötelező fogyasztáskorlátozásra egyelőre nem volt szükség. A kabinet 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot fogadott el. Ruff Bálint kancelláriaminiszter rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett hétfőre tíz törvényjavaslatból álló csomag megtárgyalására. A kormány emellett személyi döntéseket is hozott, valamint közlekedési és környezetvédelmi intézkedéseket készített elő, miközben a Tisza Párt már augusztus 11-re tervezi az új köztársasági elnök megválasztását.

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Szerdán kormányülést tartott Magyar Péter miniszterelnök és kabinetje, a tanácskozás középpontjában a rendkívüli hőség miatt kialakult energia- és vízügyi helyzet állt.

A Tisza Párt vezette kormány szerint az ország energiaegyensúlyát sikerült megőrizni, miközben a Paksi Atomerőmű nyolc turbinájából már csak egy termelt,

a Duna vízállása pedig megközelítette a teljes leállást kiváltó kritikus szintet.

A kormány ismét arra kérte a lakosságot és a vállalatokat, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti időszakban mérsékeljék az áramfogyasztást. Az önkéntes takarékosság eddig érezhető eredményt hozott: az esti terhelés több száz megawattal maradt el a várttól, ezért kötelező fogyasztáskorlátozást egyelőre nem kellett elrendelni.

Magyar Péter a kétnapos ülés első napja után bejelentette, hogy a kormány elfogadott egy első ütemben 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot.

A csomag energiatárolók építését, az elektromos hálózat korszerűsítését, valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat tartalmaz. A miniszterelnök közlése szerint a fejlesztések célja, hogy az ország a mostanihoz hasonló válsághelyzetekben kevésbé függjön az időjárástól, az importtól és néhány nagy erőmű működésétől. A Pakson leállított blokkokat közben indulásra kész állapotban tartják, újraindításuk azonban csak tartósan megfelelő dunai vízállás mellett kezdődhet meg.

A kormányülés témáiról, a kabinett döntéseiről várhatóan csütörtökön kormányszóvivői sajtótájékoztatót tartanak majd.

A rendkívüli helyzet a parlament napirendjét is átírhatja: Ruff Bálint kancelláriaminiszter rendkívüli országgyűlési ülést kezdeményezett hétfőre, amelyen a kormány tíz törvényjavaslatos csomagot tárgyaltatna meg.

A tervezett előterjesztések között szerepel:

az akkumulátorgyárak szabályozásának szigorítása

és a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése is,

napirenden maradt az augusztus 8-i szombati munkanap esetleges áthelyezése,

valamint jövő hét kedden megválasztanák az új köztársasági elnököt is.

A ledolgozós szombat áthelyezését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javasolta az energiafogyasztás mérséklése érdekében, de a kabinet egyelőre nem hozott róla döntést.

Személyi és intézményi döntésekből sem volt hiány szerdán:

a Magyar Közlönyből derült ki, hogy a kormány augusztus 6-i hatállyal felmentette Nagy Mártont a Nemzetközi Valutaalap magyar helyettes kormányzói tisztségéből, és Kármán András pénzügyminisztert nevezte ki a helyére.

A lépés lényegében adminisztratív korrekció, mivel a pozíció a mindenkori költségvetésért felelős kormánytaghoz kötődik. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter minisztériumában is újabb személyi változás körvonalazódik, miután a Podmaniczky Mozgalom egyik fővárosi képviselője, Szilágyi Anna lemondott mandátumáról.

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A kabinet több közlekedési és környezetvédelmi intézkedést is előkészített: a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a teljes útszakaszon mért átlagsebesség alapján történő bírságolás lehetőségét, miközben a MÁV-nál az extrém hőség miatt több száz kilométeren vezettek be sebességkorlátozást.

Vitézy Dávid a zuglói fakivágások után elrendelte a vasúttársaság teljes zöldfelület-kezelési gyakorlatának felülvizsgálatát, és bejelentette, hogy a MÁV történetében először főtájépítészt neveznek ki. Szerdától a védett és fokozottan védett természeti területek hivatalos határai is megjelentek a digitális turistatérképeken, miközben a Tisza már augusztus 11-én megválasztaná az új köztársasági elnököt, a jelölt személyét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt