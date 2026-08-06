Tisza-kormány: közel 900 milliárdos program indul, energetikai lépésekről dönt a kabinet

Szerdán kormányülést tartott Magyar Péter miniszterelnök és kabinetje, a tanácskozás középpontjában a rendkívüli hőség miatt kialakult energia- és vízügyi helyzet állt.
A Tisza Párt vezette kormány szerint az ország energiaegyensúlyát sikerült megőrizni, miközben a Paksi Atomerőmű nyolc turbinájából már csak egy termelt,
a Duna vízállása pedig megközelítette a teljes leállást kiváltó kritikus szintet.
A kormány ismét arra kérte a lakosságot és a vállalatokat, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti időszakban mérsékeljék az áramfogyasztást. Az önkéntes takarékosság eddig érezhető eredményt hozott: az esti terhelés több száz megawattal maradt el a várttól, ezért kötelező fogyasztáskorlátozást egyelőre nem kellett elrendelni.
Magyar Péter a kétnapos ülés első napja után bejelentette, hogy a kormány elfogadott egy első ütemben 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot.
A csomag energiatárolók építését, az elektromos hálózat korszerűsítését, valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat tartalmaz. A miniszterelnök közlése szerint a fejlesztések célja, hogy az ország a mostanihoz hasonló válsághelyzetekben kevésbé függjön az időjárástól, az importtól és néhány nagy erőmű működésétől. A Pakson leállított blokkokat közben indulásra kész állapotban tartják, újraindításuk azonban csak tartósan megfelelő dunai vízállás mellett kezdődhet meg.
A kormányülés témáiról, a kabinett döntéseiről várhatóan csütörtökön kormányszóvivői sajtótájékoztatót tartanak majd.
A rendkívüli helyzet a parlament napirendjét is átírhatja: Ruff Bálint kancelláriaminiszter rendkívüli országgyűlési ülést kezdeményezett hétfőre, amelyen a kormány tíz törvényjavaslatos csomagot tárgyaltatna meg.
A tervezett előterjesztések között szerepel:
- az akkumulátorgyárak szabályozásának szigorítása
- és a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése is,
- napirenden maradt az augusztus 8-i szombati munkanap esetleges áthelyezése,
- valamint jövő hét kedden megválasztanák az új köztársasági elnököt is.
A ledolgozós szombat áthelyezését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javasolta az energiafogyasztás mérséklése érdekében, de a kabinet egyelőre nem hozott róla döntést.
Személyi és intézményi döntésekből sem volt hiány szerdán:
a Magyar Közlönyből derült ki, hogy a kormány augusztus 6-i hatállyal felmentette Nagy Mártont a Nemzetközi Valutaalap magyar helyettes kormányzói tisztségéből, és Kármán András pénzügyminisztert nevezte ki a helyére.
A lépés lényegében adminisztratív korrekció, mivel a pozíció a mindenkori költségvetésért felelős kormánytaghoz kötődik. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter minisztériumában is újabb személyi változás körvonalazódik, miután a Podmaniczky Mozgalom egyik fővárosi képviselője, Szilágyi Anna lemondott mandátumáról.
A kabinet több közlekedési és környezetvédelmi intézkedést is előkészített: a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a teljes útszakaszon mért átlagsebesség alapján történő bírságolás lehetőségét, miközben a MÁV-nál az extrém hőség miatt több száz kilométeren vezettek be sebességkorlátozást.
Vitézy Dávid a zuglói fakivágások után elrendelte a vasúttársaság teljes zöldfelület-kezelési gyakorlatának felülvizsgálatát, és bejelentette, hogy a MÁV történetében először főtájépítészt neveznek ki. Szerdától a védett és fokozottan védett természeti területek hivatalos határai is megjelentek a digitális turistatérképeken, miközben a Tisza már augusztus 11-én megválasztaná az új köztársasági elnököt, a jelölt személyét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
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