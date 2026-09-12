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Tisza-kormány: azonnali gyermekvédelmi program indul
Gazdaság

Tisza-kormány: azonnali gyermekvédelmi program indul

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök és Gyurkó Szilvia államtitkár ma mutatta be az Orbán-kormány időszakának gyermekvédelmi visszaéléseiről készített jelentést. A szakemberhiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, a magyar kormány 10 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi programot indít. A magyar kormány ezen felül módosítja a 2020-ban elfogadott örökbefogadási szabályozást, amely a gyakorlatban lehetetlenné tette az azonos nemű párok számára a gyermekvállalást. Kármán András közben közölte, hogy több mint ötszörösére emelkedett a Kincstári Egységes Számla (KESZ) egyenlege.
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Váratlan döntést hozott a kormány: fontos területeket kap vissza a főváros

A Fővárosi Önkormányzat kezelésébe kerülnek vissza az V. kerület legfontosabb közterei, valamint a XXII. kerületi, Háros út menti Duna-parti ingatlanok, amivel a döntéshozók a korábbi, egyeztetés nélkül végrehajtott kerületi átadásokat korrigálják. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be a Facebook-videójában.

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Váratlan döntést hozott a kormány: fontos területeket kap vissza a főváros
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Magyar Péter: ki kell békülnie egymással a Tisza és a Fidesz szavazóinak

Jó úton vagyunk afelé, hogy megfogjuk egymás kezét - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke őszi országjárásának első állomásán szombaton Veszprémben.

A kormányfő úgy fogalmazott: egy korszak lezárulta nem azt jelenti, hogy nem kell megkapnia a büntetését annak, aki bűnt követett el, és nem is azt, hogy nem kell visszavenni az ellopott vagyonokat.

De az egyszerű magyar állampolgároknak igenis kezet kell egymásnak nyújtani, újra kell tudni beszélgetni - hangsúlyozta Magyar Péter, köszönetet mondva azoknak a Tiszásoknak és fideszeseknek, akik tudnak egymásnak kezet nyújtani.

(MTI)

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Magyar Péter bejelentette: változnak az örökbefogadás szabályai Magyarországon

A magyar kormány módosítja a 2020-ban elfogadott örökbefogadási szabályozást, amely a gyakorlatban lehetetlenné tette az azonos nemű párok számára a gyermekvállalást – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Reuters beszámolója szerint. A korábbi szabályozás szerint egyedülálló kérelmezők örökbefogadásához a családügyi miniszter jóváhagyása kellett, ami de facto tilalomként működött.

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Magyar Péter bejelentette: változnak az örökbefogadás szabályai Magyarországon
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Itt a váratlan fordulat az Orbán Viktor által mentegetett orosz oligarcha ügyében: új szövetséges lépett fel

Franciaország csatlakozott Szlovákia követeléséhez, hogy az orosz-üzbég oligarchát, Aliser Uszmanovot töröljék az EU szankciós listájáról, ami komoly felháborodást váltott ki a többi tagállamban. A lépés különösen kényes, mivel a szankciók megújításának határideje szeptember 15-én jár le, és az ehhez szükséges egyhangú döntést egyetlen tagállam is megvétózhatja. Uszmanov neve magyar szempontból sem ismeretlen: a magyar kormány korábban szintén szorgalmazta az oligarcha szankciós listáról való törlését, akit a Dunaferr lehetséges megmentőjeként is emlegettek.

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Itt a váratlan fordulat az Orbán Viktor által mentegetett orosz oligarcha ügyében: új szövetséges lépett fel
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Jászai Gellért és a 4iG büntetőfeljelentést tesz a Partizán-interjú miatt

A 4iG a Budapesti Értéktőzsde oldalán közleményben reagált a Partizán 2026. szeptember 11-én megjelent interjújára, amelyben a társaság szerint súlyosan valótlan állítások hangzottak el a cég működéséről és elnök-vezérigazgatójáról, Jászai Gellértről. A 4iG és Jászai Gellért büntetőfeljelentést tesznek Vályi-Nagy Vilmos ellen.

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Jászai Gellért és a 4iG büntetőfeljelentést tesz a Partizán-interjú miatt
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9,5 milliárdból indul a gyermekvédelemi krízisprogram - Itt vannak a részletek!

A gyermekvédelem minden területén talált javítanivaló hiányosságokat, működési problémákat a rendszer aktuális helyzetét feltáró, komplex országos kormányzati felmérés, olvasható a vonatkozó sajtóközleményben. A kormány egy 9,5 milliárd forintos azonnali krízisprogram indításáról döntött, ennek részleteit ismerhettük most meg.

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9,5 milliárdból indul a gyermekvédelemi krízisprogram - Itt vannak a részletek!
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Kármán András: több mint ötszörösére emelkedett a KESZ egyenlege

A kormányzati ciklus kezdete óta több mint ötszörösére, 5000 milliárd forint fölé emelkedett a Kincstári Egységes Számla (KESZ) egyenlege, ami biztosítja az ország pénzügyi stabilitását, és megszünteti a korábbi súlyos likviditási kockázatokat – derült ki Kármán András pénzügyminiszter Facebook-videójából.

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Kármán András: több mint ötszörösére emelkedett a KESZ egyenlege
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Közzétették a gyermekvédelmi jelentést: a rendszer az összeomlás szélén áll

Magyar Péter, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter és Gyurkó Szilvia államtitkár most mutatja be az Orbán-kormány időszakának gyermekvédelmi visszaéléseiről készített jelentést. A teljes, 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A szakemberhiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években.

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Közzétették a gyermekvédelmi jelentést: a rendszer az összeomlás szélén áll
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A szakemberhiány a legsúlyosabb probléma Hegedűs Zsolt szerint

Hegedűs Zsolt a Tapolcai Deák Jenő Kórházban járt Buga László államtitkárral és Balatincz Péter országgyűlési képviselővel, ahol az intézmény vezetésével és dolgozóival egyeztettek.

Hegedűs szerint bár a kórház infrastruktúrája több ponton korszerű és felújított,

a legsúlyosabb problémát jelenleg a szakemberhiány jelenti.

Külön kiemelte, hogy az egynapos sebészeti részleg korszerűen felújítva, mégis kihasználatlanul áll, ezért a cél az ellátás újraindítása és a szükséges orvosok, ápolók biztosítása.

A politikus hozzátette: a pulmonológiai rehabilitáció teltházzal működik, a tapolcai barlangterápia pedig országosan is különleges szakmai értéket képvisel. Mint fogalmazott, nem üresen álló, felújított osztályokra, hanem valóban működő kórházakra van szükség.

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Megdöbbentő számok láttak napvilágot a Szuverenitásvédelmi Hivatalról

Kimagasló fizetések, milliós juttatások és indokolatlan VIP-kártyás költések jellemezték a TISZA Párt által megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal működését; az intézmény egyik korábbi elnökhelyettese például egyetlen pohár limonádéért 50 ezer forintot fizetett a hivatali bankkártyájával, miközben a szervezet vezetői a kiemelkedő fizetésük mellett jelentős béren kívüli juttatásokban részesültek – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Csőszi Attila, a TISZA országgyűlési képviselője.

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Megdöbbentő számok láttak napvilágot a Szuverenitásvédelmi Hivatalról
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Vitézy lefújta a MÁV vitatott üzletét – újratárgyalják a svájci motorvonatok beszerzését

Vitézy Dávid visszavonta Lázár János korábbi utasítását, amely a Svájcból beszerezni kívánt, használt Stadler GTW motorvonatok karbantartási szerződésének megkötésére kötelezte volna a MÁV-ot. A beszerzés sorsa még nem dőlt el, de az indoklás szerint az irreálisan magas árak miatt a feltételeket újra kell tárgyalni, mert a vasúttársaság csak gazdaságilag racionális megállapodást írhat alá. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

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Vitézy lefújta a MÁV vitatott üzletét – újratárgyalják a svájci motorvonatok beszerzését
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Az egyházak vezetőivel egyeztetett az egészségügyi minisztérium

Az élet eleji nehéz és érzékeny kérdésekről egyeztetett az egészségügyi minisztérium a nagyobb egyházak vezetőivel és szakértőivel – írta Facebook-posztjában Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

A megbeszélésen többek között arról volt szó, hogyan kaphatnak valódi segítséget a nehéz döntési helyzetbe kerülők, miként biztosítható megfelelő tájékoztatás és elegendő idő a döntéshez, illetve hogyan tehető elérhetővé a lelki és pasztorációs támogatás azok számára, akik ezt igénylik. Szóba került a szexuális edukáció és a megelőzés erősítése is, különös tekintettel a társadalom perifériájára szorult csoportokra.

Hegedűs szerint bár az egyházak sem minden kérdésben képviselnek azonos álláspontot, abban széles körű egyetértés mutatkozott, hogy a nehéz élethelyzetekben segítséget kell nyújtani az érintetteknek.

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Tisza-kormány: ingyen pénzt kaphatnak a magyar családok

Magyar Péter a mai nap fontos dízeltámogatást jelentett be. Több fontos belpolitikai és gazdasági fejlemény is napirendre került: az osztrák minisztérium megszólalt a paksi fenékküszöb ügyében és javaslatot juttatott el a magyar kormánynak, miközben gyökeres változások várhatók a magyar egészségügyi ellátásban. Magyarország új költségvetési pályával próbálná elkerülni az uniós büntetést, a kormány pedig megduplázza az alap- és innovatív kutatásokra szánt forrást. Magyar Péter megnevezte a Tisza Párt öt új alkotmánybíró-jelöltjét, köztük Ligeti Miklóst, és hangsúlyozta, hogy nincs erős Európa erős Közép-Európa nélkül.

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