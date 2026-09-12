Tisza-kormány: azonnali gyermekvédelmi program indul

Jó úton vagyunk afelé, hogy megfogjuk egymás kezét - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke őszi országjárásának első állomásán szombaton Veszprémben.

A kormányfő úgy fogalmazott: egy korszak lezárulta nem azt jelenti, hogy nem kell megkapnia a büntetését annak, aki bűnt követett el, és nem is azt, hogy nem kell visszavenni az ellopott vagyonokat.

De az egyszerű magyar állampolgároknak igenis kezet kell egymásnak nyújtani, újra kell tudni beszélgetni - hangsúlyozta Magyar Péter, köszönetet mondva azoknak a Tiszásoknak és fideszeseknek, akik tudnak egymásnak kezet nyújtani.

(MTI)