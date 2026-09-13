Akkora rombolást végez Ukrajna, hogy fel kell tőkésíteni az orosz állami viszontbiztosítót

Az orosz jegybank szeptemberben 165 milliárd rubeles, mintegy 1,96 milliárd dollárnak megfelelő tőkeemelést hajt végre az állami viszontbiztosító társaságnál a megnövekedett terrorizmus- és szabotázskockázatok miatt, jelentette be Elvira Nabijullina jegybankelnök a Reuters szerint.

Ukrajna az elmúlt hónapokban több száz drónt indított az orosz területek mélyére, és gazdasági célpontokat, köztük olajfinomítókat és e-kereskedelmi raktárakat támadott. Ennek következtében

megugrott a biztosítási fedezet iránti kereslet, ami a díjak jelentős emelkedéséhez vezetett.

A nemzetközi viszontbiztosítók a háború 2022-es kitörése után kivonultak az orosz piacról, így a jegybank tulajdonában álló orosz nemzeti viszontbiztosító vált a szektor meghatározó szereplőjévé. A társaság ellen jelenleg amerikai és uniós szankciók vannak érvényben.

Nabijullina sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a tőkeinjekció lehetővé teszi a vállalat számára valamennyi kötelezettsége teljesítését. A cég jelenleg gyakorlatilag az összes terrorizmussal és szabotázzsal kapcsolatos kockázatot viszontbiztosítja, miközben a

kulcsfontosságú ágazatoknak továbbra is kedvezményes feltételekkel nyújt szolgáltatásokat.

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