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Akkora rombolást végez Ukrajna, hogy fel kell tőkésíteni az orosz állami viszontbiztosítót
Gazdaság

Akkora rombolást végez Ukrajna, hogy fel kell tőkésíteni az orosz állami viszontbiztosítót

Portfolio
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Az orosz jegybank szeptemberben 165 milliárd rubeles, mintegy 1,96 milliárd dollárnak megfelelő tőkeemelést hajt végre az állami viszontbiztosító társaságnál a megnövekedett terrorizmus- és szabotázskockázatok miatt, jelentette be Elvira Nabijullina jegybankelnök a Reuters szerint.

Ukrajna az elmúlt hónapokban több száz drónt indított az orosz területek mélyére, és gazdasági célpontokat, köztük olajfinomítókat és e-kereskedelmi raktárakat támadott. Ennek következtében

megugrott a biztosítási fedezet iránti kereslet, ami a díjak jelentős emelkedéséhez vezetett.

A nemzetközi viszontbiztosítók a háború 2022-es kitörése után kivonultak az orosz piacról, így a jegybank tulajdonában álló orosz nemzeti viszontbiztosító vált a szektor meghatározó szereplőjévé. A társaság ellen jelenleg amerikai és uniós szankciók vannak érvényben.

Nabijullina sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a tőkeinjekció lehetővé teszi a vállalat számára valamennyi kötelezettsége teljesítését. A cég jelenleg gyakorlatilag az összes terrorizmussal és szabotázzsal kapcsolatos kockázatot viszontbiztosítja, miközben a

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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