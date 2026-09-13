Az összeomlás határára került a gyermekvédelem, milliárdokat mozgósít a kormány

Kármán András Facebook-bejegyzésben írta, hogy a nyilvánosságra került gyermekvédelmi jelentés megállapításait súlyosnak tartja. Kiemeli, hogy közel 130 ezer gyermek él veszélyeztetett helyzetben, 23 ezer pedig állami gondoskodásban van, a rendszert szakemberhiány és elfogadhatatlan körülmények terhelik.
Pénzügyminiszterként két azonnali intézkedésről ír.
6 milliárd forintot különítenek el közvetlen gyermekvédelmi szakmai programokra, további 3,5 milliárdot pedig fejlesztésekre.
A pénzből új és megerősített férőhelyeket, krízisellátást, pszichológiai és pszichiátriai támogatást, valamint a gyermekvédelemben dolgozók szakmai és mentális támogatását finanszíroznák.
Kármán szerint ez csak a munka kezdete, és az elmúlt évek mulasztásait kell felszámolni. Azt is hangsúlyozza, hogy a gyermekvédelem rendbetétele nem kizárólag pénzügyi vagy minisztériumi kérdés, hanem az állam egyik alapvető kötelessége.
A magyar kormány a héten tette közzé a magyar gyermekvédelem állapotáról szóló átfogó vizsgálat eredményeit. A jelentés szerint
130 ezer gyermek szerepel veszélyeztetettként a nyilvántartásban, 23 ezren állami gondoskodásban élnek, a rendszer pedig 2026-ra a strukturális összeomlás határára került.
A több mint 200 oldalas jelentés egy május és augusztus között végzett országos felmérés eredménye. A vizsgálat során 12 vármegyében 19 intézményt és szakmai egységet kerestek fel, több száz szakemberrel egyeztettek és csaknem száz órányi személyes beszélgetést folytattak. A dokumentum szerint a magyarországi 1,6 millió gyermekből 130 ezer szerepel veszélyeztetettként a nyilvántartásban, vagyis csaknem minden tizenkettedik gyermek. 2010 és 2025 között 17 százalékkal nőtt a családjukból kiemelt gyermekek száma. A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a gyermekvédelmi rendszer a strukturális összeomlás határára jutott, működését számos helyen a szakemberek elkötelezettsége és többletmunkája tartja fenn.
A kormány az azonnali program keretében összesen 184 új vagy új funkciójú férőhely kialakítását tervezi, 15 speciális gyermekotthonban pedig további 120 gyermek ellátását erősítenék meg. Létrehoznának egy 80 gyermek fogadására alkalmas új krízisellátást is. A gyermekvédelmi átalakítás már korábban megkezdődött, több vezetőt felmentettek, a kormány 1 milliárd forintos alap létrehozását jelentette be a rendszerben korábban bántalmazott áldozatok támogatására, szeptemberben pedig döntés született arról is, hogy a javítóintézeteket visszahelyezik a gyermekvédelmi rendszer irányítása alá.
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