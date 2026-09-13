Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót Magyarországon

Az eset a napokban történt, amikor a mentőegységet egy sérülthöz riasztották, a helyszínt nem nevezte meg a mentőszolgálat. Miközben a szakemberek a beteg ellátását végezték, egy ismeretlen elkövető bejutott a közterületen parkoló, lezárt járműbe, és

ellopta az egyik stábtag személyes holmiját.

A bűncselekményt egy kutyát sétáltató járókelő vette észre, aki azonnal jelezte a gyanús mozgást a közelben tartózkodó biztonsági őrnek. Ő késlekedés nélkül értesítette a mentőket, akik ezt követően haladéktalanul hívták a rendőrséget.

"Amikor egy mentőautó egy ház előtt, az út szélén vagy egy parkolóban áll, a bajtársaink sokszor éppen néhány méterrel arrébb egy beteg ellátásán dolgoznak.

Ilyenkor minden figyelmük arra irányul, akinek segítségre van szüksége

– hívta fel a figyelmet a szervezet, egyúttal megköszönve a szemtanú éberségét és a biztonsági őr gyors segítségét.

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