Bod Péter Ákos, Surányi György, Zsiday Viktor – Sztárközgazdászok és a magyar gazdaság irányítói az ősz gazdasági csúcskonferenciáján

Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy aki számít a magyar gazdaságban, az már biztosan a Hotel Intercontinentalban lesz október 7-én. Jön ugyanis a tizenhatodik Budapest Economic Forum, ahol a gazdaságpolitika irányítói mellett cégvezetők, nemzetközi előadók, közgazdászok vitatják meg a legégetőbb kérdéseket.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A Portfolio immár tizenhatodik alkalommal rendezi meg a Budapest Economic Forumot, mely szép lassan az év egyik legfontosabb gazdasági konferenciájává nőtte ki magát. Aki már volt az eseményen az elmúlt években, az nagyjából tudhatja, mire számíthat, aki pedig még nem, annak most

ízelítőül felvázolunk néhány nevet és a program legfontosabb pontjait.

Az a hagyomány idén sem szakad meg, hogy a gazdasági csúcskonferencia nyitóelőadását a szakminiszter tartja meg. Elfogadta ugyanis a felkérésünket Kármán András pénzügyminiszter, vagyis érdemes lesz időben érkezni, aki nem akar lemaradni a nap egyik legfontosabb programpontjáról. A miniszter szavainak külön aktualitást ad, hogy a kormány októberre ígérte a 2027-es költségvetés benyújtását és az euróbevezetéshez kapcsolódó középtávú makrogazdasági és költségvetési pálya bemutatását. Akár már ezekről is kaphatunk exkluzív információkat Kármán Andrástól.

Kármán András Magyarország Kormánya, pénzügyminiszter Kármán András – Magyarország pénzügyminisztere. Pályáját a Magyar Nemzeti Bankban kezdte, később a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkáraként, majd az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazga … Tovább

A konferencia első plenáris szekciójában egymást követik majd az érdekes előadások és beszélgetések, ezért sem lesz érdemes kihagyni a délelőtti programot. A pénzügyminiszter után két külföldi előadó érkezik majd: Kristina Kostial, az IMF igazgatóhelyettese elsősorban arra keresi a kérdést, miért lassult le az elmúlt években Közép-Kelet-Európa gazdasági felzárkózása és mi kellene ahhoz, hogy ezt a kedvezőtlen folyamatot megfordítsuk. Philipp Carlsson-Szlezak, a Boston Consulting Group (BCG) globális vezető közgazdásza pedig kicsit kiszélesítve a képet Európa strukturális kihívásaira keresi a választ.

A magyar gazdaságpolitika meghatározó szereplői közül a konferencián előadást tart például Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója, illetve Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója. Vagyis biztosan szó lesz a tőzsdére lépésről és az állam finanszírozásáról az előadásokban.

Tardos Gergely Államadósság Kezelő Központ, elnök-vezérigazgató 2000-ben végzett a Budapesti Közgazdasági Egyetem pénzügy szakán. A több, mint 25 éves közgazdászi, makrogazdasági elemzői pályáját a Magyar Nemzeti Banknál kezdte, ahol a nemzetgazdaság külső adósság … Tovább

Az elmúlt években állandó záróprogram volt a Budapest Economic Forumon a neves hazai közgazdászok panelbeszélgetése, mely részben összefoglalta a nap eseményeit, részben pedig érdekes és egyedi meglátásokat hozott a résztvevők számára. Idén is megosztja velünk a véleményét Bod Péter Ákos, Surányi György és Zsiday Viktor, a korábbi évek hasonló beszélgetései alapján egy kötetlen hangvételű zárásra lehet számítani a konferencián.

Még mindig nem késő megvenni jegyét a Budapest Economic Forumra, ahol a fenti előadókat személyesen hallgathatja meg, kapcsolatokat építhet az üzleti világban. Emellett vannak még jegyek az előző napi, október 6-i Back to Europe konferenciára is, ahol az európai integráció, az Európai Unió jövője, az euró bevezetése lesznek kiemelt témáink szintén neves előadókkal.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát. Információ és jelentkezés

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