Bod Péter Ákos, Surányi György, Zsiday Viktor – Sztárközgazdászok és a magyar gazdaság irányítói az ősz gazdasági csúcskonferenciáján

A Portfolio immár tizenhatodik alkalommal rendezi meg a Budapest Economic Forumot, mely szép lassan az év egyik legfontosabb gazdasági konferenciájává nőtte ki magát. Aki már volt az eseményen az elmúlt években, az nagyjából tudhatja, mire számíthat, aki pedig még nem, annak most
ízelítőül felvázolunk néhány nevet és a program legfontosabb pontjait.
Az a hagyomány idén sem szakad meg, hogy a gazdasági csúcskonferencia nyitóelőadását a szakminiszter tartja meg. Elfogadta ugyanis a felkérésünket Kármán András pénzügyminiszter, vagyis érdemes lesz időben érkezni, aki nem akar lemaradni a nap egyik legfontosabb programpontjáról. A miniszter szavainak külön aktualitást ad, hogy a kormány októberre ígérte a 2027-es költségvetés benyújtását és az euróbevezetéshez kapcsolódó középtávú makrogazdasági és költségvetési pálya bemutatását. Akár már ezekről is kaphatunk exkluzív információkat Kármán Andrástól.
A konferencia első plenáris szekciójában egymást követik majd az érdekes előadások és beszélgetések, ezért sem lesz érdemes kihagyni a délelőtti programot. A pénzügyminiszter után két külföldi előadó érkezik majd: Kristina Kostial, az IMF igazgatóhelyettese elsősorban arra keresi a kérdést, miért lassult le az elmúlt években Közép-Kelet-Európa gazdasági felzárkózása és mi kellene ahhoz, hogy ezt a kedvezőtlen folyamatot megfordítsuk. Philipp Carlsson-Szlezak, a Boston Consulting Group (BCG) globális vezető közgazdásza pedig kicsit kiszélesítve a képet Európa strukturális kihívásaira keresi a választ.
A magyar gazdaságpolitika meghatározó szereplői közül a konferencián előadást tart például Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója, illetve Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója. Vagyis biztosan szó lesz a tőzsdére lépésről és az állam finanszírozásáról az előadásokban.
Az elmúlt években állandó záróprogram volt a Budapest Economic Forumon a neves hazai közgazdászok panelbeszélgetése, mely részben összefoglalta a nap eseményeit, részben pedig érdekes és egyedi meglátásokat hozott a résztvevők számára. Idén is megosztja velünk a véleményét Bod Péter Ákos, Surányi György és Zsiday Viktor, a korábbi évek hasonló beszélgetései alapján egy kötetlen hangvételű zárásra lehet számítani a konferencián.
Még mindig nem késő megvenni jegyét a Budapest Economic Forumra, ahol a fenti előadókat személyesen hallgathatja meg, kapcsolatokat építhet az üzleti világban. Emellett vannak még jegyek az előző napi, október 6-i Back to Europe konferenciára is, ahol az európai integráció, az Európai Unió jövője, az euró bevezetése lesznek kiemelt témáink szintén neves előadókkal.
Címlapkép forrása: Portfolio
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