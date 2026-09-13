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Drasztikus a vízhiány a Tisza-tónál
Gazdaság

Drasztikus a vízhiány a Tisza-tónál

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A 2026-os nyári aszály és a tartós csapadékhiány miatt drasztikusan csökkent a Tisza-tó vízszintje. A tó hasznosítható vízkészlete teljesen elfogyott, hatalmas mederrészek száradtak ki, a további apadás pedig súlyos ökológiai károkkal fenyeget, miközben a térségben továbbra sem várható érdemi csapadék - közölte az Időkép.

Az elmúlt hónapok rendkívüli szárazsága és az intenzív párolgás következtében a tó vízszintje

a megszokott téli értékre apadt.

A víz visszahúzódásával olyan nagy kiterjedésű területek kerültek a felszínre, amelyeket nyáron rendszerint víz borít. A sekélyebb részeken már a hajózás is nehézkessé vált, a kiszáradt mederszakaszokon pedig előbukkantak a tó kialakítása előtt ott álló fák maradványai, szomorú látványt nyújtva a látogatóknak.

A vízügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vízszint további csökkenése komoly ökológiai károkat okozna a Tisza-tó élővilágában. A kilátások nem biztatóak, mivel egyelőre sem a tó közvetlen környezetében, sem a Tisza vízgyűjtő területén nem várható olyan jelentős csapadék, amely érdemben javíthatna a válságos helyzeten.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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