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Eltűnt indonéz személyhajó - 140 embert még keresnek
Gazdaság

Eltűnt indonéz személyhajó - 140 embert még keresnek

MTI
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Megtalálták azt az indonéz személyhajót, amely korábban eltűnt a Jáva-tengeren; a fedélzeten tartózkodó 243 ember közül mintegy 110-et kimentettek, egy ember meghalt - közölték vasárnap a helyi hatóságok és a helyi média.

A Virgo Transport 8 szombaton indult a kelet-jávai Surabajából a dél-kalimantáni Banjarmasinba. A hajóval vasárnap hajnalban szakadt meg a kapcsolat, utolsó ismert helyzete mintegy 80 tengeri mérföldre (148 kilométerre) volt a banjarmasini kutató-mentő állomástól.

A hatóságok kutató-mentő egységet küldtek a hajó utolsó ismert tartózkodási helyére. A hajó a kapcsolat megszakadása előtt viharos időjárásba került. A hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozta a balesetet.

I Putu Sudayana, a kutatást és mentést végző ügynökség banjarmasini irodájának vezetője szerint 103 embert különböző hajók segítségével kimentettek, egy ember életét vesztette. Korábbi helyi jelentések még 53 kimentett emberről számoltak be, miközben egy kikötői vezető 115 biztonságba helyezett emberről beszélt. A mentésben hajók és helikopter is részt vesz.

A mentő alakulatok mintegy 140 további személy felkutatásán dolgoznak.

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Indonézia több mint 17 ezer szigetből álló szigetország, ahol a kompok és személyhajók fontos közlekedési eszközök. Augusztusban legalább öten haltak meg egy komptűzben, júliusban pedig egy több mint 70 utast szállító komp süllyedt el Sulawesi déli részénél. Abban a balesetben legalább négyen meghaltak, 14 embert pedig a kutatás leállítása után is eltűntként tartottak nyilván.

Címlapkép forrása: Johannes P. Christo/Anadolu Agency via Getty Images

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