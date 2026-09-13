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Folytatja a tárgyalásokat Izrael és Libanon
Gazdaság

Folytatja a tárgyalásokat Izrael és Libanon

Portfolio
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Izrael és Libanon októberben Rómában folytatja a tárgyalásokat az amerikai közvetítéssel kötött biztonsági megállapodásról, amelynek célja a határ menti feszültség enyhítése – közölte az amerikai külügyminisztérium egyik tisztségviselője a Reuters hírügynökséggel.

A tisztségviselő hangsúlyozta, hogy a megállapodás végrehajtása

az egyetlen működőképes mechanizmus Libanon szuverenitásának és Izrael biztonságának helyreállítására.

A felek libanoni és izraeli nagyköveti szinten már a jövő héten találkoznak Washingtonban.

A tárgyalások augusztusban lezárult hetedik fordulója nem hozott áttörést a kulcsfontosságú területi kérdésekben. A Hezbollah és Izrael között március 2-án újult ki a háború a tágabb regionális konfliktus részeként.

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Az izraeli hadsereg a teljes libanoni határ mentén mintegy tíz kilométeres mélységben tartja megszállva az általa "ütközőzónának" nevezett területet. Az izraeli vezetés szerint az övezet fenntartása elengedhetetlen az észak-izraeli települések védelmében a Hezbollah támadásaival szemben. A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint március óta több mint 4300 ember vesztette életét az izraeli csapások következtében Libanonban.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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