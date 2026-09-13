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Hiába minden próbálkozás, a szezon csapdájába esett Horvátország
Gazdaság

Hiába minden próbálkozás, a szezon csapdájába esett Horvátország

Portfolio
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Horvátország az Európai Unió leginkább szezonális turisztikai célpontja, a 2025-ös vendégéjszakák több mint felét ugyanis júliusban és augusztusban regisztrálták – derül ki a legfrissebb Eurostat-adatokból - tudósított a Croatia Week.

A Novi list elemzése szerint a horvátországi vendégéjszakák 54,5 százaléka a két nyári csúcshónapra koncentrálódott, ami messze a legmagasabb arány az EU-ban. Összehasonlításképpen az uniós átlag 31,1 százalékot tett ki, vagyis a tagállamok összességében az éves vendégéjszakáknak kevesebb mint egyharmadát jegyezték e két hónapban.

Horvátországot a rangsorban Bulgária (43,4 százalék) és Görögország (41,6 százalék) követi, míg a skála másik végén Málta áll, ahol a vendégéjszakáknak mindössze 22 százaléka esett júliusra és augusztusra. Németország és Finnország mutatója szintén 25 százalék alatt maradt.

Az adatok jól mutatják, mennyire erősen függ a horvát turisztikai szektor a hagyományos nyári tengerparti modelltől. A szálláshelyek és az infrastruktúra nagy része a nyári hónapokban lényegesen magasabb kapacitáskihasználtsággal működik,

míg az év többi részében a kereslet drasztikusan visszaesik.

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Horvátország évtizedek óta próbálja kiterjeszteni a turisztikai szezont az elő- és utószezonra. A kulturális és kerékpáros turizmus, a gasztronómia, a wellness, az egészségturizmus, valamint a sportrendezvények egyaránt azon eszközök közé tartoznak, amelyekkel a főszezonon kívül is próbálnak vendégeket vonzani. A legfrissebb statisztikák azonban azt mutatják, hogy

ezek az erőfeszítések egyelőre nem hoztak érdemi szerkezeti változást.

A szélsőséges szezonalitás ráadásul nem csupán gazdasági kérdés. A nyári csúcsidőszakban a célterületeknek meg kell birkózniuk a forgalom, a hulladéktermelés, a vízfogyasztás és az infrastruktúra terhelésének ugrásszerű növekedésével, miközben a helyi vállalkozások az év többi részében drasztikusan alacsonyabb kereslettel szembesülnek.

Az Eurostat adatai világossá teszik, hogy Horvátország számára a fő kihívást nem a turisták számának további növelése jelenti, hanem a meglévő kereslet egyenletesebb elosztása az év egészére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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