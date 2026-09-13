Kritikus ponthoz érkeztek a magyar fuvarozók, azonnali lépéseket várnak a kormánytól

Kritikus ponthoz érkezett a magyar fuvarozói szektor a NiT Hungary szerint, ezért az érdekképviselet azonnali tárgyalásokat és gyorsított kormányzati intézkedéseket sürget. Elsőként az üzemanyagköltségek miatt kérnek beavatkozást, de az útdíjak és a versenyképesség, és a hazai gépjárművezetők és fuvarozói kapacitások védelme is felkerült a három legsürgetőbb ügy közé.

Kritikusnak ítéli a magyar fuvarozói szektor helyzetét a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete. A NiT Hungary közlése szerint

azonnali tárgyalásokra és gyorsított intézkedésekre van szükség, mert az elmúlt hónapokban egyre erősebb feszültség alakult ki a fuvarozók körében.

Az érdekképviselet három olyan területet jelölt meg, amelyen sürgős kormányzati lépéseket tart szükségesnek. Az első az üzemanyag, a második az útdíjak és a versenyképesség, a harmadik pedig a hazai gépjárművezetők és a magyar fuvarozói kapacitás védelme.

A NiT Hungary jelenleg az üzemanyagköltségeket tartja a legsürgetőbb problémának. Az érdekképviselet szerint a dízel a fuvarozás olyan költsége, amelyet a vállalkozások nem tudnak elkerülni, az áremelkedés pedig azonnal megjelenik a kiadásaikban. Ezzel szemben a fuvardíjak ellenértékének beérkezésére sok esetben több hónapot kell várni.

A szervezet ezért célzott és átmeneti üzemanyag-kompenzáció bevezetését tartja szükségesnek a tényleges gazdasági tevékenységet végző és jogkövetően működő magyar áru- és személyszállító vállalkozások számára. A NiT Hungary olyan megoldást szeretne, amely segít megőrizni a hazai fuvarozói kapacitásokat, és ellensúlyozza az üzemanyagárak emelkedésének versenyképességi hatását.

A szervezet közlése szerint a fuvarozói szakmai szervezeteknek közösen, egymást erősítve kell fellépniük. A NiT Hungary kész arra, hogy szakmai súlyával, közel ötezer tagvállalkozásának képviseletében kezdeményezze és koordinálja az érdemi kormányzati egyeztetést.

Az érdekképviselet arra is figyelmeztetett, hogy a fuvarozói társadalomban felgyülemlett feszültség egyre jobban érzékelhető. A költségek emelkedése, az üzemanyagárak, az útdíjterhek és a versenyfeltételek együttesen olyan helyzetet teremtenek, amely növeli egy spontán, a szakmai érdekképviseletektől független demonstráció kialakulásának kockázatát.

A NiT Hungary álláspontja szerint elsőként a tárgyalás és a szakmai megoldások lehetőségét kell kihasználni. Ehhez ugyanakkor gyors és érdemi párbeszédet várnak a kormánytól.

A szervezet azt szeretné elérni, hogy a szakmai érdekképviseletek közös tárgyalási álláspontot alakítsanak ki, amely mögött a magyar fuvarozói társadalom súlya áll. Ennek alapján konkrét, végrehajtható és gazdaságilag megalapozott javaslatokat tennének a kormány elé.

A NiT Hungary szerint a cél a magyar fuvarozói vállalkozások működőképességének megőrzése. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy Magyarországon továbbra is megérje magyar vállalkozásként, jogkövetően fuvarozni, beruházni, foglalkoztatni és adót fizetni.

Komoly felháborodást váltott ki a fuvarozók körében a kormány dízeltámogatási csomagja, amely az év végéig összesen 20 ezer forintos kompenzációt ad a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak, miközben a mezőgazdasági termelők a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A közúti fuvarozók viszont kimaradtak a támogatásból, amit a NiT Hungary és a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete is elfogadhatatlannak nevezett. A NiT szerint a közel 11 600 hazai fuvarozó a GDP 4 százalékát adja és a magyarországi gázolaj-fogyasztás több mint felét tankolja, ezért az elszabadult üzemanyagárak miatt azonnali kompenzációt várnak. Az MFFE arra figyelmeztetett, hogy a magas gázolajárak már a magyar fuvarozó kkv-k működését veszélyeztetik, és ha a kormány nem terjeszti ki rájuk is a segítséget, annak költségei végül az áruszállításon keresztül a fogyasztóknál is megjelenhetnek.

Magyar Péter miniszterelnök egy péntek délutáni videóban jelentette be, hogy a kormány döntött a dízeltámogatás bevezetéséről, még az idei évben segítenek a (150 lóerő alatti) dízeles autók magánszemély-tulajdonosainak, havi 5000 forintos pénzösszeggel. Kármán András pénzügyminiszter este elárult még néhány részletet. A döntés értelmében a mezőgazdasági termelők is segítséget kapnak.

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