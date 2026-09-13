Lezuhant egy siklóernyős a Hármashatár-hegynél

Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős Budapesten, a Hármashatárhegynél. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője szerint kora délután érkezett bejelentés a balesetről, amelynek körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba.

Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős Budapesten, a Hármashatárhegynél.

Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, 13 óra 48 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy siklóernyős lezuhant. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.

Az Országos Mentőszolgálat az MTI megkeresésére közölte, a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba.