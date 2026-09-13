Meglépi az Apple: teljesen átalakulnak az üzletek

A tervek szerint az Apple az elkövetkező években felgyorsítja üzleteinek felújítását, aminek keretében három lényeges változtatást vezet be. Az első a boltok oldalfalai mentén húzódó, úgynevezett "Avenue" szekciók átalakítása. Ezeken a területeken jelenleg kiegészítőket és Apple-szolgáltatásokat népszerűsítenek, a jövőben viszont két új funkcióval bővítik azokat, így az egyik rész az online rendelések átvételét, a másik pedig a Today at Apple foglalkozásokat szolgálja majd. Az átvételi pont teljes egészében fából készül, beépített, zárt fiókokkal a rendelések biztonságos tárolásához, a Today at Apple szekció pedig nagyméretű kijelzőt és szintén zárt tárolófiókokat kap.
A második változtatás értelmében az Apple eltávolítja az üzletek hátsó falát meghatározó hatalmas videófalakat, amelyeket eddig a Today at Apple foglalkozásokhoz és marketingcélokra használtak.
A harmadik és egyben legfigyelemreméltóbb újítás a klasszikus Genius Bar visszahozása.
Az Apple több mint egy évtizede váltotta le ezt a formátumot az úgynevezett "Genius Grove" elrendezésre. Az új Genius Bar pultok sok üzletben éppen a videófalak helyére kerülnek. A kialakítás a régi Genius Barokra emlékeztet, de teljes egészében fából készül. Az akadálymentesség jegyében kétféle pultmagasság lesz elérhető, a pult mögötti falon pedig tárolófiókok és nagyméretű termékplakátok kapnak helyet.
Gurman szerint az Apple célja az, hogy az üzleteiben a hangsúlyt újra a hagyományosabb és praktikusabb kiskereskedelmi funkciókra – a vásárlásra, a szervizelésre és a rendelések teljesítésére – helyezze át.
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