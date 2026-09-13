Nincs megállás: gyorsan terjed a mérgező hal Horvátországban

Újabb invazív oroszlánhalakat fedeztek fel az Adriai-tengerben, ezúttal a horvátországi Hvar-sziget mellett. A rendkívül gyorsan terjedő faj újonnan befogott példányait egy nemzetközi kutatócsoport vizsgálja, hogy jobban megértse a terjeszkedés genetikai hátterét.

Dubrovnik és Vis-sziget után Hvar térségében is megjelent az Adriai-tenger élővilágára komoly veszélyt jelentő oroszlánhal (Pterois miles). Egy búvár a Mali és Veli Žarac környéki vizekben végzett merülései során legalább négy egyedre bukkant, amelyek közül hármat szigonypuskával ejtett el. A zsákmányt a Stari Grad-i laboratóriumba juttatták el tudományos elemzésre.

Az oroszlánhal feltűnő, csíkos mintázatú, legyezőszerű mellúszóiról és mérgező tüskéiről ismert tengeri halfaj, amely eredetileg az Indiai-óceán nyugati részén és a Vörös-tenger térségében honos, de a Szuezi-csatornán keresztül eljutott a Földközi-tengerbe és az Adriára is. Falánk ragadozó: kisebb halakat és rákokat fogyaszt, gyors szaporodása és kevés természetes ellensége miatt pedig veszélyeztetheti a helyi tengeri élővilág egyensúlyát. Tüskéi az ember számára is fájdalmas, mérgező szúrást okozhatnak, ezért érintése kerülendő. Megfelelően elkészítve ehető.

A példányokat egy átfogó nemzetközi projekt keretében vizsgálják meg. A munkában a helyi Pharos International Institute és a San Diegó-i Boz Life Science intézet működik együtt, a kutatást pedig dr. Goran Božinović biológus-genetikus szakértő vezeti.

A szakemberek öt kiemelten kártékony, invazív tengeri faj – köztük az oroszlánhal – genetikai sokféleségét és populációs kapcsolatait térképezik fel. A minták katalogizálása és elemzése segít megérteni,

miként képesek ezek az idegenhonos fajok ennyire hatékonyan meghódítani az új élőhelyeket.

A faj adriai térhódítása rendkívül gyors, az első hivatalosan dokumentált horvátországi példányt 2021 augusztusában, a Vis-szigeti Komiža közelében észlelték. Az azóta eltelt bő öt évben az oroszlánhal sikeresen alkalmazkodott a helyi viszonyokhoz, és napjainkra egyre nagyobb területen, aggasztó ütemben terjed.

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