Osztrák vészcsengő: energiadrágulás és magasabb infláció a láthatáron

Gabriel Felbermayer az ORF Pressestunde című vasárnapi műsorában arról beszélt, hogy az intézet várhatóan lefelé módosítja idei gazdasági előrejelzését.
A közgazdász közölte: a Wifo legutóbb 3 százalékos éves inflációval számolt, de azóta romlott a helyzet, ezért az áremelkedés üteme várhatóan meghaladja ezt a szintet. Hozzátette, hogy az intézet korábban 0,9 százalékos gazdasági növekedést valószínűsített 2026-ra, ezt azonban az Osztrák Nemzeti Bankhoz (OeNB) hasonlóan
várhatóan lefelé módosítja.
Az OeNB pénteken 0,6 százalékról 0,5 százalékra csökkentette gazdasági növekedési előrejelzését, miközben inflációs prognózisát 3,2 százalékról 3 százalékra mérsékelte.
Felbermayer emellett az infláció gyorsulására számít. Szerinte ennek egyik fő oka, hogy a villamos energia ára továbbra is jelentős mértékben a földgáz árához kötődik, ezen pedig változtatni kellene.
A Wifo vezetője ismét bírálta az úgynevezett "merit order" rendszert, amelyben a legdrágább, még szükséges áramtermelő-egység működési költsége határozza meg az áram piaci árát. Elmondása szerint Ausztriában az éves órák mintegy felében a földgáztüzelésű erőművek alakítják az áramárakat.
Ez nem kedvező rendszer számunkra
- fogalmazott a közgazdász. Véleménye szerint a földgáz árának kiugró emelkedéseit el kellene választani a villamos energia árképzésétől. Felidézte, hogy a földgáz nagykereskedelmi ára nemrég ismét meghaladta a 80 eurót megawattóránként. A piaci szereplők utólagos nyereségelvonását ugyanakkor nem tartja megfelelő gazdaságpolitikai megoldásnak.
Felbermayer szerint az olyan intézkedések, mint az üzemanyagárak korlátozása vagy az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése mérsékelhetik az inflációt, de önmagukban nem elegendők ahhoz, hogy az árnövekedés a kívánt 2 százalék körüli szintre csökkenjen.
Az ásványolajipari vállalatok árrésének korlátozását is ellenzi. Indoklása szerint az ellátásbiztonság sérülhetne, mivel a nemzetközi szereplők inkább olyan piacokra irányíthatnák értékesítésüket, ahol nem avatkoznak be az árképzésbe.
Megjegyezte ugyanakkor, hogy az osztrák szén-dioxid-kibocsátási adó mérséklésével vagy felfüggesztésével csökkenthetők lennének az üzemanyagárak, de ennek költségvetési következményeit is figyelembe kellene venni.
Szakértők megfelelőnek tartják Ausztria téli áramellátási biztonságát. Az osztrák földgáztárolók töltöttsége jelenleg 67 százalékos. Felbermayer szerint a magas árak miatt nehéz volt nagyobb mennyiségű készletet felhalmozni, ugyanakkor az osztrák tárolók európai összevetésben kedvező helyzetben vannak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megállíthatatlanul dől a pénz a magyarok kedvenc állampapírjába, erősen átrendeződött a piac
Látványos változások a népszerű befektetéseknél.
Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának
Mi következik most?
Súlyos belharc robbant ki Ukrajnában: külföldre menekült az egyik legfontosabb vezető - Zelenszkij azonnal lépett
Ismét kezd elharapózdni a korrupció körüli botrány.
Kitörés előtt álló részvényt találtunk: most még nagyon jó áron megveheted!
Épp most kapott nagy lehetőséget a vállalat.
Növelné kapacitását a magyar húsüzem, döntő lépésre szánta el magát a vezetőség
A technológia lehet a válasz a kihívásokra.
Trump szerint beteg összeesküvés zajlik a mesterséges intelligencia ellen
És az egyetlen korlát, amire szükség van, az ő.
Újabb mediterrán ciklon érkezhet
Megszólaltak a meteorológusok.
Nem lehet mindenkinek adni - de akkor kitől vegyen el a kormány?
A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiányt örökölt, miközben egymást érik a béremelési igények, a választási ígéretek és az évtizedek óta halogatott állami beruházások. Meddig lehet várn
Mi az a pótfedezet? Milyen előnyei és hátrányai lehetnek egy lakáshitelnél?
Az ingatlanfedezet mellett igényelhető jelzáloghiteleknél a jövedelem mellett a fedezetül felajánlott ingatlan értéke is döntően befolyásolja az igényelhető összeg nagyságát. Ha kevés az
Káros és elítélendő a dízeltámogatás Zsiday Viktor szerint
Adóztassuk meg a gyalogosokat, bicikliseket, tömegközlekedőket és benzinautósokat - ez a kormány új intézkedése. A magyar lakosság nagy része sajnos hajlamos valami rajta kívülállóként tek
Nem a nagyokat másoljuk és nem fánknapot szervezünk - Három példa, hogyan képes egy kisebb cég nyerni a munkaerőért folyó versenyben
Egy kereskedő, egy gyártó és egy mérnöki cég története jól szemlélteti, a kisebb cégek sémák helyett saját megoldásokra építve tudják sikeresen megtartani és ösztönözni munkatársaik
Energiaársokk közeleg - mekkora ütést kaphat Magyarország?
Alig lélegezhetett fel Európa az energiaválság után, az iráni konfliktus és az orosz-ukrán háború újabb fordulata ismét megdobta a gáz, az áram és az üzemanyagok... The post Energiaársokk
6G: az adatvédelem új kihívásai a következő generációs hálózatok küszöbén
A német adatvédelmi hatóságok konferenciája (DSK) 2026. június 17-én állásfoglalást adott ki az integrált érzékelési és kommunikációs (Integrated Sensing and Communication, "ISAC") tech
Bizalmi vagyonkezelés a NAV kereszttüzében
A bizalmi vagyonkezelés (BVK) és a vagyonkezelő alapítvány (VKA) napjainkban egyre népszerűbb vagyontervezési eszközök. A vagyonkezelési struktúrákban kezelt vagyon jelentős - óvatos b
Mennyire erős valójában a 360-as forint?
A 350 körüli euróárfolyam egyelőre csak rövid kitérőnek bizonyult: az energiaárak emelkedése és a nagy jegybankok kamatfordulata egyaránt gyengíti a forintot. Rövid távon a 360... The post M
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.
Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának
Mi következik most?
25 éve kezdődött a végtelen háborúk korszaka
Miközben Amerika Afganisztánban és Irakban kötötte le az erejét, alapjaiban alakult át a világrend.
Egy kósza felhő is milliókba kerülhet: jókora bizonytalanságra épül a hazai árampiac
Nagyot nyerhet, aki pontosan jelez előre.