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Osztrák vészcsengő: energiadrágulás és magasabb infláció a láthatáron
Gazdaság

Osztrák vészcsengő: energiadrágulás és magasabb infláció a láthatáron

MTI
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A közel-keleti konfliktusok nyomán emelkedhetnek az energiaárak, ami felfelé hajthatja az inflációt, miközben a gazdasági növekedési kilátások romlanak az osztrák Wifo gazdaságkutató intézet vezetője szerint.

Gabriel Felbermayer az ORF Pressestunde című vasárnapi műsorában arról beszélt, hogy az intézet várhatóan lefelé módosítja idei gazdasági előrejelzését.

A közgazdász közölte: a Wifo legutóbb 3 százalékos éves inflációval számolt, de azóta romlott a helyzet, ezért az áremelkedés üteme várhatóan meghaladja ezt a szintet. Hozzátette, hogy az intézet korábban 0,9 százalékos gazdasági növekedést valószínűsített 2026-ra, ezt azonban az Osztrák Nemzeti Bankhoz (OeNB) hasonlóan

várhatóan lefelé módosítja.

Az OeNB pénteken 0,6 százalékról 0,5 százalékra csökkentette gazdasági növekedési előrejelzését, miközben inflációs prognózisát 3,2 százalékról 3 százalékra mérsékelte.

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Felbermayer emellett az infláció gyorsulására számít. Szerinte ennek egyik fő oka, hogy a villamos energia ára továbbra is jelentős mértékben a földgáz árához kötődik, ezen pedig változtatni kellene.

A Wifo vezetője ismét bírálta az úgynevezett "merit order" rendszert, amelyben a legdrágább, még szükséges áramtermelő-egység működési költsége határozza meg az áram piaci árát. Elmondása szerint Ausztriában az éves órák mintegy felében a földgáztüzelésű erőművek alakítják az áramárakat.

Ez nem kedvező rendszer számunkra

- fogalmazott a közgazdász. Véleménye szerint a földgáz árának kiugró emelkedéseit el kellene választani a villamos energia árképzésétől. Felidézte, hogy a földgáz nagykereskedelmi ára nemrég ismét meghaladta a 80 eurót megawattóránként. A piaci szereplők utólagos nyereségelvonását ugyanakkor nem tartja megfelelő gazdaságpolitikai megoldásnak.

Felbermayer szerint az olyan intézkedések, mint az üzemanyagárak korlátozása vagy az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése mérsékelhetik az inflációt, de önmagukban nem elegendők ahhoz, hogy az árnövekedés a kívánt 2 százalék körüli szintre csökkenjen.

Az ásványolajipari vállalatok árrésének korlátozását is ellenzi. Indoklása szerint az ellátásbiztonság sérülhetne, mivel a nemzetközi szereplők inkább olyan piacokra irányíthatnák értékesítésüket, ahol nem avatkoznak be az árképzésbe.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy az osztrák szén-dioxid-kibocsátási adó mérséklésével vagy felfüggesztésével csökkenthetők lennének az üzemanyagárak, de ennek költségvetési következményeit is figyelembe kellene venni.

Szakértők megfelelőnek tartják Ausztria téli áramellátási biztonságát. Az osztrák földgáztárolók töltöttsége jelenleg 67 százalékos. Felbermayer szerint a magas árak miatt nehéz volt nagyobb mennyiségű készletet felhalmozni, ugyanakkor az osztrák tárolók európai összevetésben kedvező helyzetben vannak.

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