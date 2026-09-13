Pusztító tűz egy népszerű horvát szigeten, csaknem 700 embert menekítettek ki

Nagyszabású tengeri mentőakciót indítottak a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt, az éjszaka során csaknem 700 embert menekítettek ki a veszélyeztetett területekről, írja az Index.hr. A lángok elől menekülő embereket több öbölből hajókkal szállították biztonságos helyre. A veszélyben lévők között gyerekek, idősek és mozgásukban korlátozott emberek is voltak.

Nagyszabású mentőakció zajlott szeptember 12-ről 13-ra virradó éjszaka a népszerű horvátországi Brač szigetén, ahol erdőtűz fenyegette Milna tágabb térségét. A tengeri kutató- és mentőszolgálat rijekai központja a spliti kikötőkapitánysággal együtt koordinálta az emberek kimenekítését a sziget nyugati részéről.

A mentési művelet este 10 óra körül kezdődött, miután több bejelentés érkezett arról, hogy sokan próbálnak elmenekülni a tűz elől. A part egyes részein a tengeri evakuálás jelentette a biztonságos kijutás lehetőségét.

A műveletben jelentős mentőflotta vett részt. A spliti kikötőkapitányság és a hozzá tartozó milnai, hvari és makarskai egységek négy mentőhajót küldtek a térségbe. Három rendőrségi vízi jármű, a horvát parti őrség három hajója, két vontatóhajó, két révkalauzhajó, a horvát hegyimentők több csónakja, két turistahajó és számos magánhajó is bekapcsolódott az evakuálásba.

A mentőhajókra egészségügyi dolgozókat is felvettek, hogy szükség esetén már a tengeren elláthassák a kimentett embereket.

Az éjszaka folyamán tovább nőtt a tűz elől a part felé menekülők száma. Éjfél után fél egykor ezért a horvát parti őrség Omiš nevű hajóját is bevetették. A hajón az Osibova-öblökből tengeri úton kimentett emberek fogadását és további ellátását szervezték meg. Két gyorshajót is a térségbe irányítottak.

A spliti kikötőkapitányság előzetes becslése szerint

a tűz miatt közvetlen veszélybe került emberek száma elérte a 200-at.

Közülük 185 embert a kikötőkapitányság és helyi egységeinek mentőhajói szállítottak el. A veszélyeztetettek között gyerekek, idősek és segítségre szoruló emberek is voltak.

A turistahajók ennél is több embert menekítettek ki. A hatóságok hajnali négy óráig összesen 500 ember evakuálásáról számoltak be ezeknek a hajóknak a segítségével.

A két adat alapján az éjszaka során 685 embert szállítottak el tengeri úton a veszélyeztetett területekről.

Az evakuálás befejezése után a mentőegységek reflektorokkal folytatták a leégett partszakasz és Brač közvetlen környezetének átvizsgálását, hogy megtalálják az esetlegesen hátramaradt embereket. A hatóságok közlése szerint a mentési és ellenőrzési műveletek teljes intenzitással folytatódnak addig, amíg közvetlen veszély fenyegeti az embereket a tűzzel érintett területeken.

Címlapkép forrása: Viola Lopes/picture alliance via Getty Images