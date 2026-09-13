Rég nem látott vendég érkezik Budapestre

Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes beszámolt arról, hogy milyen ügyeben sikerült előrelépniük a héten. Ukrajna megkezdte a kisebbségi jogokkal kapcsolatos vállalásainak jogszabályi átültetését, és szeptember elejétől finanszírozza a kis létszámú oktatási intézményeket. Magyarország a további előrelépést a jogok gyakorlati érvényesüléséhez köti. A tárcavezető emellett lett, ír és V4-es partnerekkel is egyeztetett az uniós bővítésről, migrációról és biztonságpolitikáról. Hétfőn Johann Wadephul német külügyminisztert fogadja Budapesten, aki 2019 óta az első hivatalos német külügyminiszteri látogatást teszi Magyarországon.

Ukrajna megkezdte a kisebbségi jogokkal kapcsolatos vállalásainak jogszabályi átültetését, szeptember elejétől pedig fenntartja és finanszírozza a kis létszámú oktatási intézményeket – írta Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes, aki több külpolitikai egyeztetéséről is beszámolt.

A tárcavezető Marta Kos uniós biztossal és Christophe Kamp EBESZ-főbiztossal is tárgyalt. Orbán Anita közlése szerint Magyarország a további előrelépést ahhoz köti, hogy a vállalt kisebbségi jogok a gyakorlatban is érvényesüljenek.

Újraindulnak a konzultációk

Rigában Baiba Braže lett külügyminiszterrel megállapodtak a magyar–lett kül- és biztonságpolitikai konzultációk újraindításáról. Emellett új üzleti fórumot készítenek elő, valamint napirenden van egy űrkutatási megállapodás aláírása is.

A külügyminiszteri egyeztetéseken az Európai Unió bővítése, az illegális migráció és a közel-keleti helyzet is szóba került.

Bővítés és V4

Orbán Anita Pozsonyban V4+Írország miniszterelnöki találkozón vett részt, egy héttel korábban pedig V4+Japán külügyminiszteri egyeztetésen járt a szlovák fővárosban. Az ír EU-elnökségre készülve az uniós költségvetés, a versenyképesség, a migráció és a bővítés kérdései kerültek napirendre.

Thomas Byrne ír államtitkárral az uniós bővítés következő lépéseiről tárgyalt. A külügyminiszter szerint Magyarország valamennyi tagjelölt esetében a ténylegesen elért eredményekhez kötné az újabb tárgyalási szakaszok megnyitását.

Német külügyminiszter érkezik

Orbán Anita hétfőn Budapesten fogadja Johann Wadephul német külügyminisztert.

A találkozón a kétoldalú kapcsolatokról és a gazdasági együttműködés további lehetőségeiről tárgyalnak.

A külügyminiszter közlése szerint német külügyminiszter legutóbb 2019. november 4-én tett hivatalos látogatást Magyarországon, a berlini fal leomlásának és az 1989-es magyar határnyitás harmincadik évfordulója alkalmából.

Címlapkép forrása: Portfolio