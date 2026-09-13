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Sokat késnek a vonatok Győr közelében
Gazdaság

Sokat késnek a vonatok Győr közelében

MTI
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Baleset és műszaki hiba miatt jelentősen késhetnek a vonatok Győr és Hegyeshalom között - közölte honlapján a Mávinform, a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Börcsön vonat és személyautó ütközött össze.

A Mávinform azt írta, hogy Győr és Öttevény között az egyik vágányon meghibásodott a RegioJet Prágába tartó vonata, a másik vágányon pedig egy tehervonat személygépkocsival ütközött.

A két állomás között nem közlekedhetnek a vonatok,

várhatóan pótlóbuszokkal szállítják az utasokat.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján arról számolt be, hogy a baleset Börcsön történt, a személyautó egy Hegyeshalom felé tartó tehervonat elé hajtott az Öregszőlő vasúti átjáróban. A vonat hosszan eltolta a járművet, amelynek vezetője beszorult.

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A győri hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével nyitották ki a kocsi ajtaját. A balesethez börcsi és abdai önkéntes tűzoltók érkeztek, az érintett szakaszon

mindkét irányban leállították a vasúti közlekedést.

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