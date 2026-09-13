Szeptember 11: Trump olyan bejelentést tett, amelyre évtizedek óta várnak

Donald Trump amerikai elnök vasárnap úgy nyilatkozott, hogy megfontolja a szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak hozzátartozóitól érkező kérést, amely a merényletekkel kapcsolatos további dokumentumok nyilvánosságra hozatalát szorgalmazza.

Trump az Írországból való hazaindulása előtt nyilatkozott az újságíróknak.

Meg fogom vizsgálni a kérdést, amint visszaérek

– mondta az elnök, mielőtt felszállt az Egyesült Államokba tartó repülőgépre.

A kérés a 2001-es támadások huszonötödik évfordulója kapcsán merült fel ismét, az áldozatok családtagjai ugyanis régóta sürgetik a még mindig titkosítás alatt álló iratok közzétételét.

Trump Írországban tett látogatásán megerősítette, hogy támogatja az egységes Írország gondolatát, emellett bejelentette az ír whiskey-re kivetett vámok eltörlését is.

A kétnapos vizit heves tüntetéseket és lelkes fogadtatást egyaránt kiváltott.

Forrás: Reuters

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