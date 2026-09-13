Szigorít a Tesco a sajátmárkás termékeknél

A kiskereskedelmi lánc tavaly még 65 adalékanyagra vonatkozóan alkalmazott korlátozásokat a sajátmárkás termékeinél, ezt a számot azonban mostanra csaknem megduplázta. A tiltólistára egyebek mellett mesterséges színezékek, az aszpartám és a nátrium-glutamát is felkerült, míg más anyagokat – például a zsírsavak mono- és digliceridjeit – egyelőre korlátozás alá vontak, és a beszállítókkal közösen dolgoznak azok kiváltásán.

A Tesco saját kutatása szerint a vásárlók 81 százaléka igyekszik csökkenteni az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztását, ugyanakkor sokan nehezen igazodnak el ebben a kérdésben. Alice Ritchie, a vállalat egészséges és fenntartható táplálkozásért felelős vezetője hangsúlyozta, hogy

az ultrafeldolgozott élelmiszerekkel kapcsolatos aggodalmak már túlléptek a múló divathullámok szintjén, és az egészségtudatosság alapvetően formálja át a vásárlási szokásokat.

Az új irányelvek értelmében a sajátmárkás termékek receptúráiban lehetőség szerint ismert, a háztartásokban is megtalálható összetevőket kell használni, az adalékanyagok jelenlétét pedig az élelmiszer-biztonság, az eltarthatóság és a minőség szempontjából elengedhetetlen minimumra kell szorítani.

Az áruházlánc az online felületén egy új szűrőt is bevezetett, amellyel a vásárlók kifejezetten az adalékanyag-mentes termékekre kereshetnek rá a már meglévő diétás, életmódbeli és allergénszűrők mellett.

A lépés a Tesco átfogó, egészségtudatos stratégiájába illeszkedik. A vállalat közlése szerint az Egyesült Királyságban és Írországban lebonyolított élelmiszer-forgalmának 65 százaléka már az egészséges kategóriába tartozik, a zöldség- és gyümölcseladások pedig 2022 óta 10 százalékkal nőttek. A sajátmárkás kínálatban folyamatosan csökkentik a zsír-, só- és cukortartalmat, miközben növelik a zöldségek, a fehérje és a rostok arányát.

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