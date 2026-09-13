Te is AI-val tervezed a nyaralást? Megjelent erről egy friss kutatás

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

A Journal of Travel Research című folyóiratban megjelent tanulmány olyan brit felnőttekkel készült interjúkra épül, akik valós utazásuk megtervezéséhez vettek igénybe generatív MI-eszközöket. A kutatók által kidolgozott elméleti keretrendszer szerint a mesterséges intelligencia egyfajta kognitív állványzatként működik, így átveszi a koordinációs munka egy részét, miközben a végső döntések mindvégig az utazó kezében maradnak.

A kutatás három fő területet azonosított, ahol a technológia érdemi támogatást nyújthat.

Egyfelől csökkenti a szervezéssel járó mentális terhelést,

másfelől teret ad a lehetőségek összehasonlítására és mérlegelésére,

emellett segít elindítani és végigvinni a tervezési folyamatot.

A pozitív hatás különösen azoknál az utazóknál volt szembetűnő, akik nehezebben boldogultak a szervezéssel; többen úgy nyilatkoztak, hogy az MI támogatása nélkül valószínűleg halogatták vagy feladták volna a tervezést.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy nem a szellemi munka kiváltásáról, hanem annak újraelosztásáról van szó.

A technológia rendszerezi az információkat és nyomon követi a részleteket, így az utazó a tényleges döntéshozatalra összpontosíthatja a figyelmét.

Az eszköz tehát nem dönt az ember helyett, csupán abban nyújt segítséget, hogy a felhasználó maga hozhassa meg a döntéseit.

A tanulmány arra is rámutat, hogy a generatív mesterséges intelligenciára épülő utazástervezés inkluzívabbá teheti a turisztikai ágazatot, mivel jobban alkalmazkodik az eltérő gondolkodási és tervezési mintákhoz. A szerzők ugyanakkor megjegyzik, hogy az utazástervezés kognitív kihívásai bárkit érinthetnek, különösen az összetettebb, több szempontot és korlátozó tényezőt mérlegelő utak esetében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images