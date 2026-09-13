Tisza-kormány: Magyar Péter a közrádióban, a német külügyminiszter Budapesten kezdi a hetet

Magyarország visszagyarmatosítása zajlik, ami ellen harcolni kell - jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap a HírTv Bayer show című műsorában.

A volt miniszterelnök, akit a szombati kötcsei találkozón zárt körben mondott beszédéről kérdezett Bayer Zsolt, azt mondta: 2010 előtt Magyarország gyarmat volt, a gazdaság stratégiai ágazatainak 80 százaléka külföldi, leginkább német kézbe került, majd a 2010-2026 között

Magyarországot ismét egy szuverén, független, szabad országgá tette a "jobboldali, nemzeti" kormány. "Most eltelt öt hónap és zajlik a visszagyarmatosítás (...)amiben most élünk, az a visszagyarmatosítás korszaka" - fogalmazott.

A mindenkori jobboldali nemzeti politika küldetésének azt nevezte, hogy harcoljanak a gyarmatosítás ellen.

Ezt csináltuk, ezt csináljuk, ellenzékben is ezt tesszük, és majd kormánypártként is újra ezt fogjuk tenni

- mondta a pártelnök, aki azt ígérte, hogy a visszagyarmatosítás után majd megint fel fogják szabadítani Magyarországot.