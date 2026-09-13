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Tisza-kormány: Magyar Péter a közrádióban, a német külügyminiszter Budapesten kezdi a hetet
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter a közrádióban, a német külügyminiszter Budapesten kezdi a hetet

Portfolio
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Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Budapesten fogadja Johann Wadephul német külügyminisztert, aki 2019 óta az első hivatalos német külügyminiszteri látogatást teszi Magyarországon. Magyar Péter hétfő reggel a megújult közmédia vendége lesz, a Kossuth Rádióban Benyó Rita kérdéseire válaszol. Jövő héten három fontos törvényről dönt az Országgyűlés, amelyek az Alkotmánybíróságot, az igazságszolgáltatást és az ügynökaktákat érintik. Súlyos problémákat tárt fel a kormány gyermekvédelmi vizsgálata: 130 ezer gyermeket tartanak nyilván veszélyeztetettként, 23 ezren állami gondoskodásban élnek, a kabinet pedig első lépésként 9,5 milliárd forintos krízisprogramot indít új férőhelyek létrehozására, a speciális gyermekotthonok megerősítésére és a szakmai ellátás bővítésére. A NiT Hungary fuvarozói érdekvédelmi szervezet szerint kritikus ponthoz érkezett a magyar fuvarozói szektor, ezért az érdekképviselet azonnali tárgyalásokat és gyorsított kormányzati intézkedéseket sürget az üzemanyagköltségek, az útdíjak és a versenyképesség ügyében, valamint a hazai gépjárművezetők és fuvarozói kapacitások védelmében.
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Orbán Viktor: Magyarország visszagyarmatosítása zajlik

Magyarország visszagyarmatosítása zajlik, ami ellen harcolni kell - jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap a HírTv Bayer show című műsorában.

A volt miniszterelnök, akit a szombati kötcsei találkozón zárt körben mondott beszédéről kérdezett Bayer Zsolt, azt mondta: 2010 előtt Magyarország gyarmat volt, a gazdaság stratégiai ágazatainak 80 százaléka külföldi, leginkább német kézbe került, majd a 2010-2026 között

Magyarországot ismét egy szuverén, független, szabad országgá tette a "jobboldali, nemzeti" kormány. "Most eltelt öt hónap és zajlik a visszagyarmatosítás (...)amiben most élünk, az a visszagyarmatosítás korszaka" - fogalmazott.

A mindenkori jobboldali nemzeti politika küldetésének azt nevezte, hogy harcoljanak a gyarmatosítás ellen.

Ezt csináltuk, ezt csináljuk, ellenzékben is ezt tesszük, és majd kormánypártként is újra ezt fogjuk tenni

- mondta a pártelnök, aki azt ígérte, hogy a visszagyarmatosítás után majd megint fel fogják szabadítani Magyarországot.

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Rég nem látott vendég érkezik Budapestre

Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes beszámolt arról, hogy milyen ügyeben sikerült előrelépniük a héten. Ukrajna megkezdte a kisebbségi jogokkal kapcsolatos vállalásainak jogszabályi átültetését, és szeptember elejétől finanszírozza a kis létszámú oktatási intézményeket. Magyarország a további előrelépést a jogok gyakorlati érvényesüléséhez köti. A tárcavezető emellett lett, ír és V4-es partnerekkel is egyeztetett az uniós bővítésről, migrációról és biztonságpolitikáról. Hétfőn Johann Wadephul német külügyminisztert fogadja Budapesten, aki 2019 óta az első hivatalos német külügyminiszteri látogatást teszi Magyarországon.

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Rég nem látott vendég érkezik Budapestre
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Magyar Péter hétfő reggel a Kossuth Rádió vendége lesz

Hétfőn 7:30 és 8:00 óra között a megújult közmédia vendége lesz Magyar Péter

A Kossuth Rádióban Benyó Rita kérdéseire válaszol.

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Az igazságügyi miniszter bejelentette: három nagy horderejű törvényt fogadhat el kedden az Országgyűlés

Jövő héten három fontos törvényről dönt az Országgyűlés az Alkotmánybírósággal (Ab), az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban - közölte az igazságügyi miniszter vasárnap délelőtt a Facebook-oldalán.

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Az igazságügyi miniszter bejelentette: három nagy horderejű törvényt fogadhat el kedden az Országgyűlés
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Az összeomlás határára került a gyermekvédelem, milliárdokat mozgósít a kormány

Súlyos képet fest a magyar gyermekvédelem állapotáról a kormány átfogó vizsgálata. A jelentés szerint 130 ezer gyermek szerepel veszélyeztetettként a nyilvántartásban, 23 ezren állami gondoskodásban élnek, a rendszer pedig 2026-ra a strukturális összeomlás határára került. A kormány első lépésként 9,5 milliárd forintos krízisprogramot indít, amelyből új férőhelyeket hoznának létre, erősítenék a speciális gyermekotthonokat és bővítenék a szakmai ellátást.

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Az összeomlás határára került a gyermekvédelem, milliárdokat mozgósít a kormány
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Kritikus ponthoz érkeztek a magyar fuvarozók, azonnali lépéseket várnak a kormánytól

Kritikus ponthoz érkezett a magyar fuvarozói szektor a NiT Hungary szerint, ezért az érdekképviselet azonnali tárgyalásokat és gyorsított kormányzati intézkedéseket sürget. Elsőként az üzemanyagköltségek miatt kérnek beavatkozást, de az útdíjak és a versenyképesség, és a hazai gépjárművezetők és fuvarozói kapacitások védelme is felkerült a három legsürgetőbb ügy közé.

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Kritikus ponthoz érkeztek a magyar fuvarozók, azonnali lépéseket várnak a kormánytól
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Három településen tartanak időközi önkormányzati választást

Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Csobánkán, Mátraderecskén és Pusztaszentlászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselő-testület a feloszlás mellett döntött.

A Pest vármegyei Csobánkán a képviselő-testület május 20-án döntött a feloszlásáról. A településen mintegy háromezer helybéli adhatja le szavazatát két független polgármesterjelöltre, Kollár-Farsang Kittire és Kelemen Zoltánra. A hat képviselői helyért 15-en indulnak.

A Heves vármegyei Mátraderecskén a testület május 29-i ülésén mondta ki a feloszlását. A választásra jogosult mintegy 1400 helybéli két szavazókörben hat független polgármesterjelöltre - Erős-Kovács Anitára, Fejes Katalinra, Huszárné Orosz Évára, Kiss Andreára, Matyus Péterre és Orosz Tamásra - szavazhat. Forgó Gábor, a 2024-ban a Fidesz-KDNP színeiben mandátumot nyert eddigi településvezető nincs a jelöltek között. A hat képviselői helyért tizennégy független jelölt indul.

A Zala vármegyei Pusztaszentlászlón júniusban mondta ki feloszlását a testület, mert a falu rossz anyagi helyzete miatt a négy képviselő nem tudott megegyezni Kaj István polgármesterrel abban, hogy csökkentsék a fizetését. Az időközi választáson két polgármesterjelölt indul: Éder Ervin és Kovács Viktória. Előbbi eddig is a testület tagja volt, az eddigi településvezető azonban nem méreti meg magát. A mintegy 500 szavazópolgár a négy képviselői helyre hat jelölt közül választhat, köztük mind a négy korábbi testületi tagra is újra voksolhatnak.

A Baranya vármegyei Siklós szerb nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. (MTI)

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Változás jön az utóneveknél

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium radikálisan átalakítaná az utónevek kérelmezésének rendszerét, írja a 24.hu. A jelenlegi szabályozás alapjait még Kósa Lajos javaslatára változtatta meg tavaly nyáron az Országgyűlés, amikor az utónévjegyzék gondozását a kultúráért felelős miniszter hatáskörébe helyezte.

Korábban az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpontjának harminc napon belül kellett döntenie a kérelmekről, az új rendszerben viszont a miniszter feladata lett az engedélyezett nevek listájának kihirdetése. A változtatás a gyakorlatban szinte befagyasztotta a névjegyzék bővítését. A Kósa-féle Utónév-engedélyezési Bizottság idén januárban 145 név törléséről és a Vinka női név felvételéről is döntött, Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter azonban ezt nem hirdette ki a Magyar Közlönyben, így a döntések nem váltak hivatalossá.

A bizonytalan helyzet több olyan családot is érintett, amely időközben gyermeket várt vagy gyermeke született, és emiatt nem tudta az általa választott új nevet bejegyeztetni. A 24.hu információi alapján a Tisza-kormány most éppen ezt a rendszert készül jelentősen átalakítani.

Címlapkép forrása: Ilkin Eskipehlivan/Anadolu via Getty Images

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