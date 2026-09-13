Tisza-kormány: Magyar Péter a közrádióban, a német külügyminiszter Budapesten kezdi a hetet

Orbán Viktor: Magyarország visszagyarmatosítása zajlik
Magyarország visszagyarmatosítása zajlik, ami ellen harcolni kell - jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap a HírTv Bayer show című műsorában.
A volt miniszterelnök, akit a szombati kötcsei találkozón zárt körben mondott beszédéről kérdezett Bayer Zsolt, azt mondta: 2010 előtt Magyarország gyarmat volt, a gazdaság stratégiai ágazatainak 80 százaléka külföldi, leginkább német kézbe került, majd a 2010-2026 között
Magyarországot ismét egy szuverén, független, szabad országgá tette a "jobboldali, nemzeti" kormány. "Most eltelt öt hónap és zajlik a visszagyarmatosítás (...)amiben most élünk, az a visszagyarmatosítás korszaka" - fogalmazott.
A mindenkori jobboldali nemzeti politika küldetésének azt nevezte, hogy harcoljanak a gyarmatosítás ellen.
Ezt csináltuk, ezt csináljuk, ellenzékben is ezt tesszük, és majd kormánypártként is újra ezt fogjuk tenni
- mondta a pártelnök, aki azt ígérte, hogy a visszagyarmatosítás után majd megint fel fogják szabadítani Magyarországot.
Rég nem látott vendég érkezik Budapestre
Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes beszámolt arról, hogy milyen ügyeben sikerült előrelépniük a héten. Ukrajna megkezdte a kisebbségi jogokkal kapcsolatos vállalásainak jogszabályi átültetését, és szeptember elejétől finanszírozza a kis létszámú oktatási intézményeket. Magyarország a további előrelépést a jogok gyakorlati érvényesüléséhez köti. A tárcavezető emellett lett, ír és V4-es partnerekkel is egyeztetett az uniós bővítésről, migrációról és biztonságpolitikáról. Hétfőn Johann Wadephul német külügyminisztert fogadja Budapesten, aki 2019 óta az első hivatalos német külügyminiszteri látogatást teszi Magyarországon.
Magyar Péter hétfő reggel a Kossuth Rádió vendége lesz
Hétfőn 7:30 és 8:00 óra között a megújult közmédia vendége lesz Magyar Péter
A Kossuth Rádióban Benyó Rita kérdéseire válaszol.
Az igazságügyi miniszter bejelentette: három nagy horderejű törvényt fogadhat el kedden az Országgyűlés
Jövő héten három fontos törvényről dönt az Országgyűlés az Alkotmánybírósággal (Ab), az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban - közölte az igazságügyi miniszter vasárnap délelőtt a Facebook-oldalán.
Az összeomlás határára került a gyermekvédelem, milliárdokat mozgósít a kormány
Súlyos képet fest a magyar gyermekvédelem állapotáról a kormány átfogó vizsgálata. A jelentés szerint 130 ezer gyermek szerepel veszélyeztetettként a nyilvántartásban, 23 ezren állami gondoskodásban élnek, a rendszer pedig 2026-ra a strukturális összeomlás határára került. A kormány első lépésként 9,5 milliárd forintos krízisprogramot indít, amelyből új férőhelyeket hoznának létre, erősítenék a speciális gyermekotthonokat és bővítenék a szakmai ellátást.
Kritikus ponthoz érkeztek a magyar fuvarozók, azonnali lépéseket várnak a kormánytól
Kritikus ponthoz érkezett a magyar fuvarozói szektor a NiT Hungary szerint, ezért az érdekképviselet azonnali tárgyalásokat és gyorsított kormányzati intézkedéseket sürget. Elsőként az üzemanyagköltségek miatt kérnek beavatkozást, de az útdíjak és a versenyképesség, és a hazai gépjárművezetők és fuvarozói kapacitások védelme is felkerült a három legsürgetőbb ügy közé.
Három településen tartanak időközi önkormányzati választást
Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Csobánkán, Mátraderecskén és Pusztaszentlászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselő-testület a feloszlás mellett döntött.
A Pest vármegyei Csobánkán a képviselő-testület május 20-án döntött a feloszlásáról. A településen mintegy háromezer helybéli adhatja le szavazatát két független polgármesterjelöltre, Kollár-Farsang Kittire és Kelemen Zoltánra. A hat képviselői helyért 15-en indulnak.
A Heves vármegyei Mátraderecskén a testület május 29-i ülésén mondta ki a feloszlását. A választásra jogosult mintegy 1400 helybéli két szavazókörben hat független polgármesterjelöltre - Erős-Kovács Anitára, Fejes Katalinra, Huszárné Orosz Évára, Kiss Andreára, Matyus Péterre és Orosz Tamásra - szavazhat. Forgó Gábor, a 2024-ban a Fidesz-KDNP színeiben mandátumot nyert eddigi településvezető nincs a jelöltek között. A hat képviselői helyért tizennégy független jelölt indul.
A Zala vármegyei Pusztaszentlászlón júniusban mondta ki feloszlását a testület, mert a falu rossz anyagi helyzete miatt a négy képviselő nem tudott megegyezni Kaj István polgármesterrel abban, hogy csökkentsék a fizetését. Az időközi választáson két polgármesterjelölt indul: Éder Ervin és Kovács Viktória. Előbbi eddig is a testület tagja volt, az eddigi településvezető azonban nem méreti meg magát. A mintegy 500 szavazópolgár a négy képviselői helyre hat jelölt közül választhat, köztük mind a négy korábbi testületi tagra is újra voksolhatnak.
A Baranya vármegyei Siklós szerb nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. (MTI)
Változás jön az utóneveknél
A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium radikálisan átalakítaná az utónevek kérelmezésének rendszerét, írja a 24.hu. A jelenlegi szabályozás alapjait még Kósa Lajos javaslatára változtatta meg tavaly nyáron az Országgyűlés, amikor az utónévjegyzék gondozását a kultúráért felelős miniszter hatáskörébe helyezte.
Korábban az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpontjának harminc napon belül kellett döntenie a kérelmekről, az új rendszerben viszont a miniszter feladata lett az engedélyezett nevek listájának kihirdetése. A változtatás a gyakorlatban szinte befagyasztotta a névjegyzék bővítését. A Kósa-féle Utónév-engedélyezési Bizottság idén januárban 145 név törléséről és a Vinka női név felvételéről is döntött, Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter azonban ezt nem hirdette ki a Magyar Közlönyben, így a döntések nem váltak hivatalossá.
A bizonytalan helyzet több olyan családot is érintett, amely időközben gyermeket várt vagy gyermeke született, és emiatt nem tudta az általa választott új nevet bejegyeztetni. A 24.hu információi alapján a Tisza-kormány most éppen ezt a rendszert készül jelentősen átalakítani.
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