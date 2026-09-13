Trump bejelentette, hogy eltörli az egyik vámot

Trump szombaton, a dublini találkozón jelezte először Micheál Martin miniszterelnöknek, hogy

szívesen látna egy egységes Írországot.

Vasárnap a Clare megyei Doonbegben, a saját tulajdonú golfklubjában megrendezett Irish Open versenyen megerősítette álláspontját. Kijelentette, hogy Észak-Írország és az Ír Köztársaság egyesítése "az egyik legtermészetesebb dolog lenne", majd hozzáfűzte, hogy sokan egyetértenek ezzel. A skót függetlenség kérdését ugyanakkor elhárította.

Andy Burnham brit miniszterelnök korábban leszögezte, hogy nem lesz népszavazás az ír egységről, amíg nem valószínű, hogy az északír többség támogatná azt. Trump erre úgy reagált, hogy "mindenki ezt mondja, aztán mégis történnek dolgok". Martin ír miniszterelnök szerint az elnök megjegyzései nem érték meglepetésként, hiszen Trump már a washingtoni Szent Patrik-napi ünnepségen is érdeklődött az egyesülés lehetőségéről. A kormányfő szerint a mostani reakciók egy része túlzó.

Az Irish Open díjátadóján Trump személyesen adta át a trófeát a győztes ír golfozónak, Shane Lowrynak. Beszédében bejelentette, hogy

eltörli az ír whiskey-re kivetett vámokat.

A termékre eddig az európai uniós árukra érvényes 15 százalékos általános vám vonatkozott, ami Trump második elnöki ciklusának vámpolitikája óta komoly aggodalmat keltett a szektorban.

A látogatás nem volt mentes a feszültségektől.

Szombaton több mint tízezren vonultak utcára Dublinban az amerikai elnök ellen, vasárnap pedig mintegy száz tüntető érkezett buszokkal Doonbegbe. Az ír rendőrség (Garda) egy kisebb csoportot eltávolított az elnök szállodájának közeléből, szombat este pedig három nőt tartóztattak letartóztatásba, miután behatoltak a golfpálya területére.

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