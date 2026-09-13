Trump megerősítette az 5 ezer dolláros ajándéktervét, de van egy csavar a történetben

Donald Trump amerikai elnök vasárnap kijelentette, hogy az Egyesült Államok képes lenne finanszírozni az általa ígért, minden felnőtt amerikai állampolgárnak járó 5000 dolláros kifizetést, amennyiben a Republikánus Párt megőrzi többségét a Kongresszusban az idei választásokon. A javaslat ugyanakkor heves politikai vitát váltott ki.

Trump a múlt héten, a Republikánus Párt jelölőgyűlésén vetette fel először az ötletet, majd az írországi Doonbegben található saját golfklubjában tartott sajtótájékoztatóján erősítette meg szándékát. Az elnök szerint az Egyesült Államok könnyedén ki tudja gazdálkodni ezt az összeget, mivel ezermilliárdok áramlanak az országba. Arra a kérdésre, hogy a kifizetésekhez szükség lenne-e a Kongresszus jóváhagyására, Trump kitérő választ adott.

Mike Johnson, a Képviselőház republikánus házelnöke ezzel szemben egyértelművé tette, hogy a kifizetésekhez mindenképpen kongresszusi jóváhagyás szükséges. Hangsúlyozta, hogy az ördög a részletekben rejlik, így a terveket még pontosan ki kell dolgozniuk.

A demokraták élesen bírálták a felvetést. Hakeem Jeffries, a képviselőházi demokrata frakcióvezető az ABC televízióban kijelentette, hogy nem tartja komoly javaslatnak a tervet. Mallory McMorrow michigani demokrata szenátor az Affordable Care Act (ACA) egyes támogatásainak korábbi kivezetésére emlékeztetett, megkérdőjelezve a republikánusok ígéretét.

Úgy fogalmazott, ha valaki elhiszi, hogy megkapja az ötezer dollárt, annak szívesen elad egy hidat is.

A republikánusok körében sem volt egyöntetű a lelkesedés. Mike Lawler, a szoros választási küzdelmet ígérő New York-i körzet képviselője nem kötelezte el magát a javaslat mellett, arra hivatkozva, hogy az ország négyezermilliárd dolláros adóssággal küzd, ezért a kiadásokat felelősen kell kezelni.

Lisa Gilbert, a Public Citizen fogyasztóvédelmi szervezet társelnöke egyenesen szavazatvásárlási kísérletnek nevezte az ígéretet, amely szerinte az amerikai demokrácia minden alapelvével ellentétes.

Forrás: Reuters

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