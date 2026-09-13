Trump megint üzent a Fednek: Amerikának kellene a legalacsonyabb kamatot fizetnie a világon

Donald Trump amerikai elnök a Federal Reserve e heti kamatdöntő ülése előtt ismét nyomást gyakorolt a jegybankra, kijelentve, hogy az Egyesült Államoknak kellene a világ legalacsonyabb kamatát fizetnie - írja a Reuters.

Trump vasárnap az Irish Open golfbajnokságon nyilatkozott a sajtó képviselőinek. Arra a kérdésre, hogy a szerdai kamatemeléssel számol-e, azt válaszolta, nem tudja, ám hozzátette, hogy a jegybank saját képleteitől függetlenül

az Egyesült Államoknak kellene a legalacsonyabb kamatot fizetnie a világon.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az ország rendelkezik a világ legjobb adósbesorolásával, és jelenleg más nemzeteket tesz gazdaggá, amit véleménye szerint

két perc alatt meg lehetne szüntetni.

Az elnök a korábbi megszólalásaihoz hasonlóan ezúttal is egyértelművé tette, hogy

alacsonyabb kamatszintet vár el a Fedtől,

pedig a jegybank függetlenségének kérdése továbbra is kiemelt témának számít a pénzpiacokon.

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