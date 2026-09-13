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Trump megüzente Zelenszkijnek, hogy ne bántsa a gázolajat
Gazdaság

Trump megüzente Zelenszkijnek, hogy ne bántsa a gázolajat

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy állítsa le az orosz dízelinfrastruktúra elleni támadásokat, mivel azok globális üzemanyaghiányt okoznak - írja a Reuters.

Trump az ír nyílt golfbajnokságon tett látogatása során nyilatkozott a sajtónak. Mint mondta, már egyeztetett az ügyben az ukrán elnökkel, és hangsúlyozta, hogy Kijevnek bőven akad más célpontja is, így

nem a gázolaj-infrastruktúrát kellene támadnia, mert az az egész világnak árt.

Az amerikai elnök szerint a globális üzemanyaghiány hátterében nem a közel-keleti feszültségek, hanem az orosz–ukrán háború áll.

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Az ukrán fegyveres erők az elmúlt hónapokban számos, nagy hatótávolságú dróncsapást mértek orosz kőolaj-finomítók ellen, ami érezhetően visszavetette az orosz üzemanyag-termelést, és országszerte benzinhiányt okozott. Kijev álláspontja szerint a finomítók legitim katonai célpontnak számítanak, különösen annak fényében, hogy Oroszország rendszeresen támadja az ukrán energia-infrastruktúrát.

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a GasBuddy üzemanyagár-figyelő szolgáltatás adatai szerint. A gázolaj az amerikai gazdaság működése szempontjából kulcsfontosságú, hiszen teherautók, vonatok, hajók és mezőgazdasági gépek egyaránt ezzel üzemelnek.

Oroszország a háború hatására 17 éves mélypontra csökkentette az idei kőolaj-termelési előrejelzését, és a 2026–2027-es évekre vonatkozó üzemanyag-exportterveit is lefelé módosította a Reuters birtokába jutott kormányzati tervezet szerint.

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Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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