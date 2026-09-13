Tűzvész Brac szigetén: megszólalt a minisztérium a kimenekített csoportról

Biztonságban van az a 40 fős magyar csoport, amelyet a horvátországi Brac szigeten tomboló erdőtűz miatt evakuáltak a Milna településről – közölte a Külügyminisztérium. A csoport tagjai megfelelő ellátást kaptak, és nem kértek konzuli segítséget a hazatéréshez. A tárca szerint magyar sérültekről nincs tudomásuk. A szeptember 10-én keletkezett tűz több mint 3500 hektáron pusztított, a horvát hatóságok mintegy 700 embert evakuáltak, de vasárnap délre a tűzoltók már a tűzfront csaknem egészét ellenőrzés alatt tartották.

A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint biztonságban van az a 40 fős magyar csoport, amelyet a horvátországi Brac szigeten pusztító tűz miatt evakuáltak.

A tárca sajtóosztálya az MTI érdeklődésére azt írta, a konzuli szolgálat felé telefonos megkeresés érkezett egy 40 fős magyar csoporttól, akiket szombaton éjfél körül Milnából evakuálták. Beszámolójuk szerint a csoport tagjai biztonságban vannak, biztosított a megfelelő ellátásuk, és nem kértek konzuli segítséget a hazatéréshez.

A térségben egy konzuli védelemre regisztrált családdal a magyar konzulok felvették a kapcsolatot, de kiderült, hogy nem a tűzzel közvetlenül érintett térségben szálltak meg, így esetükben evakuálásra nem került sor.

Közölték, a minisztériumnak magyar állampolgárságú sérültekről nincs tudomása, magyar állampolgár részéről konzuljainkhoz új hívás délelőtt kilenc óra óta nem érkezett.

A magyar konzulok a helyi hatóságoktól azt az információt kapták, hogy a befogadó központban tartózkodók visszatérhetnek Milnába, miután feloldották a település felé vezető út lezárását, de a távolabbi Duboka kikötő felé továbbra is vannak lezárások.

Utaltak arra, hogy a braci tűzesettel kapcsolatban 700 evakuált emberről szólnak a horvát sajtóhírek, két sérültet említenek a beszámolók, akik nem égési sérülést szenvedtek.

A tűz Dubokánál még aktív, jelenleg 235 tűzoltó, 68 tűzoltó jármű dolgozik a helyszínen, akiknek munkáját 4 Canadair és 3 AirTractor tűzoltó repülőgép segíti.

A tűz szeptember 10-én keletkezett Brac szieten, Lozisca közelében, és az elmúlt napokban több mint 3500 hektáron pusztított fenyőerdőben, bozótosban és füves területeken.

A helyzet a vasárnapra virradó éjszaka folyamán Milna térségében több helyen kritikussá vált. A tűzoltók lakó- és más épületeket védtek, miközben a lángok az Osibova-öböl és Baterija irányába terjedtek. Vasárnap dél körül a braci operatív tűzoltási körzet parancsnoka jelentős javulásról számolt be: a tűzfront csaknem egészét ellenőrzés alatt tartják, és jó esély van arra, hogy a nap végére megfékezzék a lángokat.

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