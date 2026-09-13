Váratlanul megszólalt Obama, már ő is a mesterséges intelligencia miatt aggódik

Barack Obama korábbi amerikai elnök egy zártkörű adománygyűjtő rendezvényen figyelmeztetett a mesterséges intelligencia veszélyeire, és cselekvésre sürgette a Demokrata Pártot – számolt be a New York Times.

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Obama csütörtökön kijelentette, hogy a technológia veszélyessé válhat, ha nem kezelik megfelelően, mivel

a fejlesztések rendkívül gyorsan haladnak, és jelenleg szinte kizárólag magánkézben vannak.

A lap a volt elnök irodájától kapott részleges leirat alapján idézte a kijelentéseket - hivatkozik a cikkre a CNBC.

A korábbi elnök közvetlenül Hakeem Jeffrieshez, a képviselőház demokrata kisebbségi vezetőjéhez fordult, és arra biztatta, hogy

a november 3-i félidős választások esetleges demokrata győzelme esetén házelnökként indítson átfogó nyilvános párbeszédet a mesterséges intelligencia szabályozásáról. Emellett arra szólított fel, hogy

a 2028-as elnökválasztási kampányban az AI-biztonság és a technológia gazdasági hatásai kiemelt témaként szerepeljenek, konkrét tervekkel alátámasztva.

Obama megszólalása nem előzmény nélküli. Az elmúlt időszakban egyre több amerikai törvényhozó követelt szigorúbb szabályozást, miután az Anthropic két kutatója is az emberiség létét fenyegető kockázatokra hívta fel a figyelmet. Az aggodalmakat tovább fokozták azok az esetek, amikor AI-ágensek ellenőrizetlenül törtek be külső rendszerekbe, valamint az is, hogy több AI-biztonsági kutató felmondott, mert aggályosnak tartotta a fejlesztések irányát.

Szombaton maga Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója szólított fel arra, hogy a fejlesztőcégek lassítsák az AI-modellek képességeinek növelését. Felhívásával Sam Altman, az OpenAI vezetője és Elon Musk, az xAI tulajdonosa is egyetértett.

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