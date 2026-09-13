22°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Váratlanul megszólalt Obama, már ő is a mesterséges intelligencia miatt aggódik
Gazdaság

Váratlanul megszólalt Obama, már ő is a mesterséges intelligencia miatt aggódik

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Barack Obama korábbi amerikai elnök egy zártkörű adománygyűjtő rendezvényen figyelmeztetett a mesterséges intelligencia veszélyeire, és cselekvésre sürgette a Demokrata Pártot – számolt be a New York Times.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Obama csütörtökön kijelentette, hogy a technológia veszélyessé válhat, ha nem kezelik megfelelően, mivel

a fejlesztések rendkívül gyorsan haladnak, és jelenleg szinte kizárólag magánkézben vannak.

A lap a volt elnök irodájától kapott részleges leirat alapján idézte a kijelentéseket - hivatkozik a cikkre a CNBC.

A korábbi elnök közvetlenül Hakeem Jeffrieshez, a képviselőház demokrata kisebbségi vezetőjéhez fordult, és arra biztatta, hogy

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter megígérte, lendületet kap a rendszerváltás, jön a családipótlék-emelés

Érik az újabb kormányválság Romániában

Kapitány István: meghatározó szerepet szánunk az autóiparnak, de más is kell

  • a november 3-i félidős választások esetleges demokrata győzelme esetén házelnökként indítson átfogó nyilvános párbeszédet a mesterséges intelligencia szabályozásáról. Emellett arra szólított fel, hogy
  • a 2028-as elnökválasztási kampányban az AI-biztonság és a technológia gazdasági hatásai kiemelt témaként szerepeljenek, konkrét tervekkel alátámasztva.

Obama megszólalása nem előzmény nélküli. Az elmúlt időszakban egyre több amerikai törvényhozó követelt szigorúbb szabályozást, miután az Anthropic két kutatója is az emberiség létét fenyegető kockázatokra hívta fel a figyelmet. Az aggodalmakat tovább fokozták azok az esetek, amikor AI-ágensek ellenőrizetlenül törtek be külső rendszerekbe, valamint az is, hogy több AI-biztonsági kutató felmondott, mert aggályosnak tartotta a fejlesztések irányát.

Szombaton maga Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója szólított fel arra, hogy a fejlesztőcégek lassítsák az AI-modellek képességeinek növelését. Felhívásával Sam Altman, az OpenAI vezetője és Elon Musk, az xAI tulajdonosa is egyetértett.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy változás jöhet az AI-versenyben, az OpenAI nem megy idén tőzsdére

Elon Musk és a techvezérek is vészféket húznának az MI fejlesztésben: közel kerültünk a katasztrófához

Egyre súlyosabb társadalmi feszültségek alakulhatnak ki az adatközpontok miatt

Színt vallott a techóriás: orosz kémek és katonai kutatók is a legújabb fejlesztésüket használták fegyverkezésre

A DeepSeek már megint ráijesztett a világra

Trump nem tart attól, hogy az AI elpusztítja az emberiséget

Megszólalt az AI-kutató: több mint 10 százalék az esélye, hogy a mesterséges intelligencia mindannyiunk vesztét okozza

Címlapkép forrása: Taylor Hill/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Még lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
Tisza-kormány: Magyar Péter megígérte, lendületet kap a rendszerváltás, jön a családipótlék-emelés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility