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Zsiday Viktor a kormány intézkedéséről:
Gazdaság

Zsiday Viktor a kormány intézkedéséről: "egyértelműen káros és elítélendő"

Portfolio
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"Az intézkedés csak megerősíti a paternalisztikus, populista beállítottságot, így egyértelműen káros és elítélendő" - fogalmazta meg véleményét blogján Zsiday Viktor befektetési szakember a miniszterelnök által bejelentett havi 5000 forintos dízeltámogatásról.

A kormány friss döntése értelmében havi 5000 forintos támogatást kapnak a dízelautó-tulajdonosok, ami a gyakorlatban a társadalom többi részének – a gyalogosoknak, a kerékpárosoknak, a tömegközlekedőknek és a benzines autót használóknak – a megadóztatását jelenti. Zsiday szerint az intézkedés gazdaságilag és morálisan is kifogásolható, hiszen valós krízishelyzet hiányában csoportosít át közpénzt a jellemzően szegényebb rétegektől a tehetősebbek felé.

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A magyar társadalom hajlamos egyfajta kívülálló, gondoskodó entitásként tekinteni az államra, elfelejtve azt az alapvető tényt, hogy az állami kasszát az adófizetők töltik meg. Amikor a kormány pénzt oszt egy bizonyos csoportnak, azt szükségszerűen másoktól veszi el. Ha a most bejelentett támogatást úgy kommunikálták volna, hogy a dízelautósok kedvéért megadóztatják a dízellel nem rendelkezőket, jogosan tört volna ki hatalmas közfelháborodás - hívja fel a figyelmet a befektetési szakember.

A lépés társadalmi hatása szerinte különösen visszás,

hiszen az autótulajdonosok átlagosan jobb anyagi helyzetben vannak, mint azok, akik nem engedhetnek meg maguknak gépjárművet. A kormány tehát a szegényebbektől von el forrásokat azért, hogy a jómódúbbakat támogassa.

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A modern piaci gazdaságokban természetesen helye van az állami beavatkozásnak, ám csak szigorú feltételek mellett. Támogatásokra és ársapkákra akkor van szükség, ha olyan extrém, előreláthatatlan és hirtelen árváltozások történnek, amelyek önhibájukon kívül sodornak lehetetlen helyzetbe széles rétegeket, veszélyeztetve az ország makrogazdasági stabilitását. Ilyen indokolt eset volt a 2008 utáni svájcifrank-válság vagy a 2021–2022-es globális gázárrobbanás - hozott példákat Zsiday.

A jelenlegi üzemanyag-drágulás azonban szerinte meg sem közelíti ezeket a kritériumokat.

Nem tekinthető sem kirívó, sem kezelhetetlen válságnak, így semmi nem indokolja, hogy a társadalom más csoportjait terheljék egy önkényesen kiválasztott réteg megsegítése miatt. Ez a döntés kizárólag az atyáskodó, populista politikai irányvonalat erősíti, ami társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt káros - írja.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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