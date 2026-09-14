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149 milliárd helyett 44 milliárd: feljelentést tesz a kormány a túlárazás miatt
Gazdaság

149 milliárd helyett 44 milliárd: feljelentést tesz a kormány a túlárazás miatt

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Büntetőfeljelentést tettek a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen az M6-os autópálya Dunaújváros és Érdi-tető közötti szakaszának korábbi, jelentősen túlárazott szerződéstervezete miatt, miután az eredetileg 149 milliárd forintosra tervezett projektet végül 44 milliárd forintból is sikerül megvalósítani – számolt be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-bejegyzésében.

A korábban előkészített konstrukció kiváltásával az új megoldás

mintegy 105 milliárd forintos megtakarítást eredményez 11 év alatt.

A szerződés teljes időtartamát tekintve a különbség a becslések szerint akár a 300 milliárd forintot is elérheti. A felülvizsgált konstrukció bebizonyította, hogy ugyanazt a műszaki feladatot a korábban tervezett ár töredékéért, a valós piaci viszonyoknak megfelelően is el lehet végezni.

Ez nem egyszerűen egy drága szerződés, ekkora összegnél már a közpénz sorsáról van szó

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– mutatott rá Vitézy Dávid, hozzátéve, hogy a közpénzeket nem lehet következmények nélkül a valós árak háromszorosáért elkölteni. Az ügy súlyossága miatt az érintett tárca megtette a szükséges jogi lépéseket, és feljelentést nyújtott be az illetékes nyomozó ügyészségen a felelősség tisztázása érdekében.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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