149 milliárd helyett 44 milliárd: feljelentést tesz a kormány a túlárazás miatt

A korábban előkészített konstrukció kiváltásával az új megoldás

mintegy 105 milliárd forintos megtakarítást eredményez 11 év alatt.

A szerződés teljes időtartamát tekintve a különbség a becslések szerint akár a 300 milliárd forintot is elérheti. A felülvizsgált konstrukció bebizonyította, hogy ugyanazt a műszaki feladatot a korábban tervezett ár töredékéért, a valós piaci viszonyoknak megfelelően is el lehet végezni.

Ez nem egyszerűen egy drága szerződés, ekkora összegnél már a közpénz sorsáról van szó

– mutatott rá Vitézy Dávid, hozzátéve, hogy a közpénzeket nem lehet következmények nélkül a valós árak háromszorosáért elkölteni. Az ügy súlyossága miatt az érintett tárca megtette a szükséges jogi lépéseket, és feljelentést nyújtott be az illetékes nyomozó ügyészségen a felelősség tisztázása érdekében.

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