Baka András fogadta a német külügyminisztert

Baka András köztársasági elnök Johann Wadephul német szövetségi külügyminisztert fogadta a Sándor-palotában hétfőn - olvasható a Sándor-palota honlapján.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A közlemény szerint a találkozón az államfő elmondta: Magyarországot és Németországot mélyen gyökerező történelmi barátság és stratégiai szövetség köti össze.

Magyarország számára Németország a gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok vonatkozásában az egyik legfontosabb partnerország, szövetségi és tartományi szinten egyaránt - tette hozzá Baka András.

Magyarország továbbra is elkötelezett a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés és a Németországgal való sokoldalú partnerség elmélyítése mellett.

Örömmel tapasztaljuk, hogy mindkét fél fontosnak tartja sokrétű kétoldalú kapcsolataink megújítását, a bizalom visszaállítását és a közös értékek újra fókuszba helyezését, valamint az eddig elért eredmények elismerése mellett további együttműködési területek beazonosítását

- mondta Baka András.

A köztársasági elnök kijelentette: a magyar-német kapcsolatok története a folyamatos megújulásról szól, amelyet nemcsak a gazdasági és kulturális összekapcsolódás hajt, hanem az európai családhoz tartozásból fakadó felelősség is.

Magyarország érdekeit az Európai Unió, valamint a NATO jelentette szövetségi rendszerben a jog uralmára, az emberi méltóságra és a párbeszédre támaszkodva kell képviselni - fűzte hozzá.

Baka András kiemelte:

történelmünk, kultúránk, de érdekeink is az európai kötődéseink erősítését kívánják meg, valamint az elmúlt években számos szövetségesünkkel megromlott kapcsolatok helyreállítását.

Ennek kapcsán az elnök határozott célkitűzésének jelölte meg a Magyarország és az európai szövetségesek közötti bizalom újjáépítését - áll a közleményben.