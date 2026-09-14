Bekeményít Siófok a gyorshajtókkal szemben, három új traffibox jön

Három új traffiboxot telepítenek Siófokon: egyet a Fő utcán, egyet a Tanácsház utcán, egyet pedig Fokihegyen – írta Lengyel Róbert, Siófok polgármestere, aki a döntést a városi közlekedésbiztonsági problémákkal indokolta.

Felidézte, hogy néhány hete a Batthyány utcában egy, a megengedettnél többszörösen gyorsabban közlekedő autós halálra gázolt egy kerékpárost. A baleset után helyben és országosan is többen sürgették sebességmérők és fekvőrendőrök telepítését, valamint a rendőri jelenlét erősítését.

Siófok korábban a Bajcsy-Zsilinszky utcában helyezett el saját forrásból egy traffiboxot, amelyet átadott a helyi rendőrségnek. Lengyel Róbert szerint erre azért volt szükség, mert rendszeresen érkeztek panaszok az útszakaszon gyorshajtó autósokra.

A polgármester úgy látja, az eszköz érezhetően visszaszorította a száguldozást, és ezt a rendőrség tapasztalatai is alátámasztják. Az új traffiboxok helyszíneinek kiválasztásánál a helyi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti szakembereinek véleményét is figyelembe vették.

A város évek óta fejleszti térfigyelő kamerarendszerét, városőrséget működtet, nyáron pedig rendőrségi túlórákat is finanszírozott a hétvégi gyalogos járőrözés érdekében. Emellett több helyen fekvőrendőröket telepítettek.

Siófokon jelenleg 14 úgynevezett okos zebra működik, amelyek villogó fényjelzéssel figyelmeztetik az autósokat az úttestre lépő gyalogosokra. Lengyel Róbert közlése szerint ezeken a gyalogátkelőhelyeken

a berendezések telepítése óta nem történt gyalogosgázolás, míg korábban rendszeresen előfordultak súlyos vagy halálos balesetek.

A polgármester kitért arra is, hogy a traffiboxok beszerzését többen bírálták, részben a helyszínek kiválasztása, részben a közpénzek felhasználása miatt. Lengyel Róbert szerint azonban a sebességmérők telepítése indokolt a balesetek megelőzése érdekében.

Aki nem hajt gyorsan, a "türelmi sávot" is átlépve, az nem megy bele és nem kell, hogy fizessen egyetlen fillért sem”

– fogalmazott.

A polgármester szerint minden veszélyes útszakaszt nem lehet sebességmérővel lefedni, ezért a város a frekventált, közlekedésbiztonsági szempontból indokolt helyszínekre koncentrál. A következő lépésként a Fő utcán, a Tanácsház utcán és Fokihegyen helyeznek el új traffiboxokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images