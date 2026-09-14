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Beszakadt az aszfalt egy BKK-busz alatt
Gazdaság

Beszakadt az aszfalt egy BKK-busz alatt

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Beszakadt az aszfalt egy utasokkal teli BKK-busz alatt a főváros XV. kerületében, miután a víz alámosta az utat. A Sződliget utcai baleset miatt a környéken több járat is terelt útvonalon közlekedik.

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az úthiba a Sződliget utcában történt, ahol az alámosott burkolat egy menetrend szerint közlekedő busz alatt omlott be.

A járművön harminc-negyven ember tartózkodott.

A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat és a mentőket is riasztották, az érintett útszakaszt pedig lezárták a forgalom elől.

A baleset a környék közösségi közlekedésében is fennakadást okozott. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és a 296A jelzésű autóbuszok terelt útvonalon járnak, így jelenleg egyik járat sem érinti a Géza fejedelem tér, a Sződliget utca és a Fő út megállóhelyeket - írja a BKK.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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