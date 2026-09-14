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Drágul a benzin és a dízel Horvátországban
Gazdaság

Drágul a benzin és a dízel Horvátországban

MTI
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Literenként hat centtel emelkedik a benzin és a dízel legmagasabb kiskereskedelmi ára keddtől Horvátországban. A benzin literje legfeljebb 1,73 euróba, a dízelé 1,85 euróba kerül, miközben a cseppfolyós gáz ára is öt centtel nő. Az új árak szeptember 15-től egy hétig lesznek érvényben.

Literenként hat centtel emelkedik a benzin és a dízel legmagasabb kiskereskedelmi ára keddtől Horvátországban - közölte a horvát kormány hétfőn.

  • A benzin literje legfeljebb 1,73 euróba (630 forintba),
  • a dízelé 1,85 euróba (673 forintba) kerül.

Ugyancsak hat centtel drágul a mezőgazdaságban használt kék dízel, amelynek literenkénti ára 1,40 euróra (509 forintra) emelkedik.

A tartályos cseppfolyós gáz kilogrammonkénti ára öt centtel, 1,38 euróra (502 forintra), a palackosé szintén öt centtel, 1,95 euróra (710 forintra) nő.

Az új árak szeptember 15-től hét napig lesznek érvényben.

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