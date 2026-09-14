Egyre jobban beborul a magyar építőipar

Júliusban az építőipari termelés volumene 4,6%-kal elmaradt az előző havitól, éves összevetésben 12,2%-os a visszaesés. A friss adat újra felerősíti az ágazat csökkenő trendjét.

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Az építőiparban nem ért véget a szélsőséges ingadozás, hónapról hónapra egészen eltérő teljesítményt nyújt az ágazat. Áprilisban még felcsillant a remény, hogy az ágazati teljesítmény kitör a lefelé tartó trendcsatornájából,

ám azóta három havi visszaesés érkezett, így most kifejezetten rosszul néz ki a tendencia.

A május-júliusi időszakban minden hónapban átlagosan 4,5%-os havi alapú visszaesést látunk, ami kifejezetten meredek lejtő még a hektikus termelési adatokat produkáló építőipartól is.

Mindkét építményfőcsoport termelése csökkent: az épületeké 10,7, az egyéb építményeké 14,0%-kal. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 0,5%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Ugyanakkor az egyéb építmények meredek építésének visszaesését az út, vasút építése alágazat 26,2 és a közműépítés 52,2%-os volumencsökkenése okozta, –14,5, illetve –19,5 százalékponttal járulva hozzá az ágazati termelés változásához.

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Ez arra utal, hogy az építőipar mindeddig választási szteroidon volt, az erre időzített projektek kifutásával elfogyott a lendület. Erre utal az is, hogy a megkötött új szerződések volumene 24,8, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 29,5, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 20,2%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

Ezzel együtt egyelőre az építőipari vállalkozások július végi szerződésállományának volumene még minimálisan, 0,8%-kal nagyobb volt a 2025. júliusinál, de ha a tendencia folytatódik, gyorsan kiürülnek az építőipari cégek könyvei.

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