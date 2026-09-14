22°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Érik az újabb kormányválság Romániában
Gazdaság

Érik az újabb kormányválság Romániában

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Nicusor Dan román államfő várhatóan még a héten újabb miniszterelnök-jelöltnek fog kormányalakítási megbízást adni, mivel azonban a parlamenti pártok továbbra sem tudnak megegyezni, nem tartja kizártnak, hogy az újabb kormányalakítási próbálkozás is kudarcot vall és előrehozott választásokat kell kiírni.

Az Euronews televízió román adásának adott, hétfőn sugárzott interjújában az elnök kifejtette: tudja, hogy az embereknek elegük van a négy hónapja húzódó bizonytalanságból, de az előrehozott választások nem hoznának azonnali megoldást, hanem további, legalább az év végéig tartó politikai csatákat és gazdasági gondokat eredményezne, ezért mindenképpen el kellene kerülni.

Ha a bukaresti törvényhozás a következő miniszterelnök-jelölt kormányának beiktatását is elutasítja, az államfő feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választásokat írhat ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Még lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
Tisza-kormány: Magyar Péter megígérte, lendületet kap a rendszerváltás, jön a családipótlék-emelés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility