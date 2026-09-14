Érik az újabb kormányválság Romániában

Nicusor Dan román államfő várhatóan még a héten újabb miniszterelnök-jelöltnek fog kormányalakítási megbízást adni, mivel azonban a parlamenti pártok továbbra sem tudnak megegyezni, nem tartja kizártnak, hogy az újabb kormányalakítási próbálkozás is kudarcot vall és előrehozott választásokat kell kiírni.

Az Euronews televízió román adásának adott, hétfőn sugárzott interjújában az elnök kifejtette: tudja, hogy az embereknek elegük van a négy hónapja húzódó bizonytalanságból, de az előrehozott választások nem hoznának azonnali megoldást, hanem további, legalább az év végéig tartó politikai csatákat és gazdasági gondokat eredményezne, ezért mindenképpen el kellene kerülni.

Ha a bukaresti törvényhozás a következő miniszterelnök-jelölt kormányának beiktatását is elutasítja, az államfő feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választásokat írhat ki.

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