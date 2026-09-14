Földközi-tengeri trópusi ciklon alakulhat ki - Megszólaltak a meteorológusok

Líbiától északra, Máltától délkeletre egy ciklon mélyül ki, amely a HungaroMet Zrt. szerint akár medikánná, vagyis földközi-tengeri trópusi ciklonná is fejlődhet. A térségben a tenger az átlagosnál 3-4 fokkal melegebb, ami bőven biztosít energiát a légörvény erősödéséhez. A ciklon várhatóan Kréta felé mozog, és többfelé kiadós csapadékot hozhat. Közben az atlanti hurrikánszezon rekordot döntött eseménytelenségével: 1966 óta nem fordult elő, hogy szeptember 14-ig egyetlen hurrikán se alakuljon ki, aminek fő oka az idei erős El Niño jelenség.

Líbiától északra, Máltától délkeletre jelenleg egy ciklon mélyül ki - írja a HungatoMet Zrt.

Jelenleg a térségben a tenger az átlagosnál 3-4 fokkal melegebb, így bőven van hasznosítható energia egy fejlődő ciklon számára. A jelenlegi előrejelzések alapján kis eséllyel ugyan, de a hét elején kialakulhat a ciklon középpontjában egy meleg mag is, így akár

medikánná, avagy földközi-tengeri trópusi ciklonná is fejlődhet ez a légörvény.

Hogy ez így lesz-e, az még kérdéses, mindenesetre a térségben többfelé kiadós mennyiségű csapadékra van kilátás a következő napokban. A ciklon várhatóan Kréta felé mozog majd.

A meteorológusok szerint fontos adalék, hogy a 2026-os hurrikánszezon az eseménytelenségével döntött rekordot, ugyanis a műholdas megfigyelések kezdete,

1966 óta nem fordult még elő olyan, hogy szeptember 14-ig egyetlen hurrikán se alakuljon ki a teljes atlanti térségben!

Ennek oka elsődlegesen az idei erős El Nino jelenség, ami miatt a térségben túl erős a magasban a nyugatias áramlás, avagy túl nagy a vertikális szélnyírás, amely megakadályozza az erősebb trópusi viharok, így a hurrikánok kialakulását is.

A hurrikánok nem tűntek el teljesen, csak áthelyeződtek, pont az El Nino miatt a Csendes-óceán keleti felén kedvezőbbek a körülmények a kialakulásukhoz - írják.

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