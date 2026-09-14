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Földrengés volt a horvát-magyar határon
Gazdaság

Földrengés volt a horvát-magyar határon

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Enyhe, 2,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki ma hajnalban a magyar–horvát határ közelében, a Baranya vármegyei Sellye térségében. A gyenge földmozgással kapcsolatban nem érkezett bejelentés a hatóságokhoz - tudósított a Katasztrófavédelem.

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Szeizmológiai Obszervatóriumának tájékoztatása alapján a rengés pontosan

5 óra 47 perckor történt.

A földmozgás fészke Sellyétől mintegy 18 kilométerre helyezkedett el.

Mivel a rengés meglehetősen enyhe volt, azzal kapcsolatban sem a szeizmológiai intézethez, sem a katasztrófavédelemhez nem érkezett lakossági észrevétel.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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