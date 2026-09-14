Gyanús állami milliók: újabb "csontváz" miatt indult nyomozás

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya egy ügyészségi feljelentést követően kezdett vizsgálódni a "Digitális avatárok" elnevezésű projekt finanszírozása kapcsán. A KinaviX Kft. és a Semmelweis Egyetem érdekeltségébe tartozó fejlesztés három egymást követő évben – 2024-ben, 2025-ben és 2026 tavaszán – összesen közel 599 millió forint egyedi támogatást kapott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. Az utolsó, piacra lépést segítő forrást nem sokkal az idei áprilisi választások előtt ítélte meg Hankó Balázs akkori miniszter.
A választásokat követően felálló Tudományos és Technológiai Minisztérium átvilágította a korábbi egyedi támogatásokat, és a KinaviX projektjét szakmailag indokolatlannak, valamint aggályosnak találta. Mivel az összeget a felülvizsgálat lezárása előtt már kifizették, a támogatás visszavonására már nem volt lehetőség. A tárca jogi munkacsoportja jelenleg is vizsgálja a lehetséges jogi lépéseket az aggályos kifizetések kapcsán.
A vitatott támogatás mellett komoly összeférhetetlenségi aggályok is felmerültek a projekt körül. A 2025-ben alapított KinaviX Kft.-ben a kezdetektől fogva tulajdonos Merkely Gergő, a Semmelweis Egyetem rektorának fia, ám kezdetben maga Merkely Béla is szerepelt a tulajdonosok között. A rektor üzletrészét 2025 őszén egy egyetemi tulajdonú társaság vette át, amelynek igazgatótanácsi elnöke ugyancsak Merkely Béla. A visszás helyzetet az teremti meg, hogy a vállalkozás és az egyetem már abban az időszakban is konzorciumban nyert állami támogatást, amikor a rektor még közvetlen tulajdonosként volt jelen a cégben.
Merkely Béla ráadásul az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi tagjaként szigorú összeférhetetlenségi és bejelentési kötelezettségek hatálya alá tartozott. Fia tulajdonrésze jóval meghaladta a bejelentésköteles küszöbértéket, ennek ellenére a hivatalos bejelentés elmaradt.
Az alapítvány csak idén júliusban, újságírói megkeresést követően tett közzé egy határozatot, amelyben megtiltotta a rektornak a céget érintő jövőbeli döntésekben való részvételt.
A dokumentum ugyanakkor figyelmen kívül hagyta, hogy az összeférhetetlen állapot már több mint egy éve fennállt. Bár Merkely később úgy nyilatkozott, hogy az összeférhetetlenség elkerülése érdekében önként távol maradt a döntéshozataltól, nem tisztázta azt az időszakot, amikor az általa vezetett egyetem és a saját résztulajdonában lévő vállalkozás közösen jutott jelentős állami forrásokhoz.
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