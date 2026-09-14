Hamarosan jön az új magyar AI-stratégia

Horváth Ádám miniszteri tanácsadó kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia mára megkerülhetetlenné vált az oktatásban és a gazdaságban egyaránt, ezért elengedhetetlen a folyamatra való felkészülés. Az iskolarendszer feladata, hogy kialakítsa azokat a készségeket, amelyek a későbbi munkaerőpiaci helytálláshoz szükségesek.

Olyan felelős és átgondolt szabályozást szeretnénk, amely a mesterséges intelligencia lehetőségei mellett mindenekelőtt a gyermekek tudásának fejlesztését és védelmét tartja szem előtt

– hangsúlyozta Horváth.

A stratégia véglegesítése során kiemelt szerepet kap a párbeszéd, így a minisztérium a szakértők mellett a szülőket és a diákokat is bevonja a véleményezési folyamatba. Erre azért is szükség van, mert a technológia alkalmazása nem minden életkorban javasolt, ezért a szabályozásnak differenciáltnak kell lennie.

"Vannak bizonyos korosztályok, amelyek számára még nem javasoljuk a mesterséges intelligencia használatát" – jelentette ki a miniszteri tanácsadó, hozzátéve, hogy a hangsúlyt azokra a kompetenciákra kell helyezni, amelyek a technológia produktív és tudatos használatához vezetnek.

A magyar diákok mesterséges intelligencia használati szokásairól a friss PISA-eredményekből is képet kaphattunk. Az eredményeket Lannert Judit sajtótájékoztatón ismertette, erről a tudósításunk itt olvasható:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 08. Mélyponton a friss magyar PISA-eredmények, Lannert Judit gyökeres változásokat ígér

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Derencsényi István