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Hamarosan jön az új magyar AI-stratégia
Gazdaság

Hamarosan jön az új magyar AI-stratégia

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Hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a mesterséges intelligencia oktatási alkalmazásáról szóló új stratégiáját. A készülő szabályozás célja, hogy a technológia nyújtotta lehetőségek kiaknázása mellett megvédje a gyermekeket, és korosztályuknak megfelelő módon fejlessze a tudásukat – közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Horváth Ádám miniszteri tanácsadó kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia mára megkerülhetetlenné vált az oktatásban és a gazdaságban egyaránt, ezért elengedhetetlen a folyamatra való felkészülés. Az iskolarendszer feladata, hogy kialakítsa azokat a készségeket, amelyek a későbbi munkaerőpiaci helytálláshoz szükségesek.

Olyan felelős és átgondolt szabályozást szeretnénk, amely a mesterséges intelligencia lehetőségei mellett mindenekelőtt a gyermekek tudásának fejlesztését és védelmét tartja szem előtt

– hangsúlyozta Horváth.

A stratégia véglegesítése során kiemelt szerepet kap a párbeszéd, így a minisztérium a szakértők mellett a szülőket és a diákokat is bevonja a véleményezési folyamatba. Erre azért is szükség van, mert a technológia alkalmazása nem minden életkorban javasolt, ezért a szabályozásnak differenciáltnak kell lennie.

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"Vannak bizonyos korosztályok, amelyek számára még nem javasoljuk a mesterséges intelligencia használatát" – jelentette ki a miniszteri tanácsadó, hozzátéve, hogy a hangsúlyt azokra a kompetenciákra kell helyezni, amelyek a technológia produktív és tudatos használatához vezetnek.

A magyar diákok mesterséges intelligencia használati szokásairól a friss PISA-eredményekből is képet kaphattunk. Az eredményeket Lannert Judit sajtótájékoztatón ismertette, erről a tudósításunk itt olvasható:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Derencsényi István

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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