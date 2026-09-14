Itt az újabb csúcs: elszabadult az európai gázár a fűtési szezon küszöbén

Folytatódott hétfőn az európai gázpiac ralija: a holland TTF következő havi irányadó jegyzése
84 euró/MWh közelébe emelkedett
- az európai benchmark pénteken még 79,52 euró/MWh-n zárt.
A TTF jegyzése az elmúlt egy hónapban mintegy 30 százalékkal drágult, egy évvel korábbi szintjéhez képest pedig több mint 143 százalékka. A múlt héten összességében több mint 11 százalékos emelkedéssel zárult a kereskedés, ami sorozatban az ötödik emelkedő hét volt.
A rali mögött a Hormuzi-szoros körül befagyott tárgyalások állnak: az amerikai-iráni harcok az elmúlt két hétben újra felpörögtek. Irán közlése szerint több mint egy tucat, az áthaladást megkísérlő hajót támadott meg, és azzal fenyegetett, hogy fokozza a támadásokat, ha Washington folytatja a csapásokat az ország területén. A piac pedig ideges, minden egyes eszkalációs hírre azonnal reagál, emiatt a hiányzó katari mennyiség strukturálisan tartja magasan az árszintet.
Félig üres tárolók és orosz leválás a fűtési szezon előtt
Az igazi feszültséget az jelenti, hogy mindez a betárolási szezon végén, közvetlenül a fűtési szezon előtt történik. Az uniós gáztárolók töltöttsége 68 százalékon áll, ami jelentősen elmarad az évszakra jellemző szintektől, az ötéves átlaghoz képest a lemaradás mintegy 19-20 százalékpont.
Ez a 2022-es krízis után bevezetett, november 1-jei 90 százalékos töltöttségi célt gyakorlatilag elérhetetlenné teszi.
A cél teljesítése egyébként a szabályozás többszöri módosítása nyomán mára rugalmasabb, mint eredetileg volt, de a piaci jelzés így is egyértelmű: Európa a szokásosnál kevesebb tartalékkal megy neki a télnek.
Az Európai Bizottság szerint nincs közvetlen ellátásbiztonsági kockázat a téli szezonban. Ez a megkülönböztetés fontos: fizikai gázhiányról egyelőre nem, árkockázatról viszont annál inkább szó van. Európa fogyasztása a 2021-es szinthez képest 15-20 százalékkal csökkent, az importterminál-kapacitás bővült, a globális LNG-kínálat pedig nőtt – ezek együtt teszik valószínűtlenné a tényleges fizikai hiányt. Ha azonban az LNG forráskiesés tartós marad, Európának egyre agresszívebben kell versenyeznie Ázsiával a szabad szállítmányokért.
Az európai vásárlók mozgásterét az is szűkíti, hogy közben ketyeg az orosz gáz kivezetésének órája. A 2025. június 17. előtt kötött, hosszú távú orosz LNG-szerződésekre 2027. január 1-jétől vonatkozik a behozatali tilalom, a vezetékes gáz kivezetésének végső határideje pedig 2027 őszén jár le.
A gyakorlat viszont lassabban követi a jogszabályt. Az idei első félévben az EU 16 százalékkal több orosz LNG-t importált, mint egy évvel korábban – éppen azért, mert a Hormuz lezárása után a közel-keleti kínálat kiesett, és a vevők kényszerűségből fordultak vissza az orosz forrásokhoz. Oroszország részesedése az uniós LNG-importban a 2025-ös 13,9 százalékról 17,3 százalékra nőtt 2026 első negyedévében.
Magyarország előrébb jár
Hazai szempontból a helyzet valamivel kedvezőbb, mint az uniós átlag.
A magyar gáztárolók töltöttsége közel 72 százalékon van, szemben a 68 százalékos uniós átlaggal
- így a hazánkban betárolt mennyiség megközelíti a 4,5 milliárd köbmétert.
A képet árnyalja, hogy a magyar tárolókapacitás európai összevetésben nagy, ezért ugyanaz a gázmennyiség nálunk alacsonyabb százalékos töltöttséget eredményez, mint egy kisebb tárolóparkkal rendelkező országban (a százalékos összehasonlítás önmagában tehát félrevezető lehet).
Az árhatás viszont Magyarországot is eléri, csak nem közvetlenül a lakossági számlákon. A rezsicsökkentett tarifákat nem a TTF napi mozgása határozza meg, azt "csak" a költségvetés érzi meg az MVM felé megfizetett magasabb rezsitámogatáson keresztül.
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