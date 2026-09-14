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Kapitány István: meghatározó szerepet szánunk az autóiparnak, de más is kell
Gazdaság

Kapitány István: meghatározó szerepet szánunk az autóiparnak, de más is kell

Portfolio
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Német és magyar vállalatvezetőkkel, valamint Johann Wadephul német külügyminiszterrel egyeztetett Budapesten a gazdasági fellendülésről és a két ország közötti gazdasági kapcsolatok elmélyítéséről Kapitány István. A megbeszélés részleteiről egy Facebook-bejegyzésben számolt be a gazdasági és energetikai miniszter.
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A Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) és a német nagykövetség közös szervezésében megvalósult kerekasztal-beszélgetésen olyan meghatározó piaci szereplők képviselői vettek részt, mint a Mercedes, a Siemens Mobility, a Siemens Energy, az Audi, a BMW, az E.ON és a Magyar Telekom. A megbeszélés fókuszában a versenyképesség fokozása, a gazdasági kilábalás, valamint a két ország új energiastratégiája állt.

A tárgyalások egyik kiemelt témája a kétoldalú kapcsolatok gerincét alkotó autóipar volt - írta.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy továbbra is nagy szerepet szánnak ennek az iparágnak a növekedési modellben, de a hagyományos ágazatok mellett a jövőben a technológiailag fejlettebb területekre is koncentrálni kell.

Célunk ugyanakkor, hogy Magyarországra egyre több olyan tevékenység érkezzen, amely magasabb hozzáadott értéket képvisel, erősítve a kutatás-fejlesztést és az innovációt

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Németország továbbra is Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere, a hazánkban működő német vállalatok mintegy 250 ezer embernek adnak munkát, és a hazai GDP több mint 7 százalékát állítják elő. Kapitány István szerint a hazai gazdaság fejlődése elválaszthatatlan a Németországgal ápolt partnerségtől, amely a jövőben még tovább mélyülhet.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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