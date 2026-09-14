Katasztrófától tartanak a helyiek: veszélyes óriásberuházás indulhat Angliában

A tározó – amelynek vízfelülete 6,7 négyzetkilométer lenne, vagyis nagyjából akkora, mint a londoni Gatwick repülőtér –
Európa legnagyobb, teljes egészében gátfalakkal körülvett víztározója lehet.
A helyszínen az agyagréteg mindössze néhány méter vastag, ezért a hagyományos, mélyített kivitelezés helyett akár 25 méter magas gátfalakra van szükség a víztömegmegtartáshoz. Ez az Egyesült Királyságban is egyedülálló műszaki megoldásnak számít.
A becsült költségek drámaian megemelkedtek, az eredeti 2,2 milliárd fontról 5,5 és 7,5 milliárd font közötti összegre nőttek. Ennek oka, hogy egy tavalyi felülvizsgálat a kiegészítő építési munkák, a szomszédos napelemparkokat kiváltó beruházások, valamint a helyi vízfolyások átvezetése miatt 38 négyzetkilométerre növelte a teljes projektterületet. A bírálók szerint a 2023-as árakon számolt becslések az elmúlt három év magas, különösen az építőipart érintő inflációja miatt valójában már 7,5 és 10 milliárd font közötti összeget tesznek ki. A beruházás költségeit a Thames Water, az Affinity Water és a Southern Water fogyasztói fizetik majd meg a vízszámláikban,
mintegy száz év alatt.
A Thames Water álláspontja szerint a tározó megépítését a délkelet-angliai népességnövekedés és a klímaváltozás teszi elkerülhetetlenné. A kiemelt vízügyi infrastruktúra-fejlesztéseket felügyelő Rapid szervezet – amelyben az Ofwat közműszabályozó hatóság, a Környezetvédelmi Ügynökség, valamint az Ivóvíz-felügyelet működik együtt – 2055-re napi több mint 2 milliárd literes vízhiányt valószínűsít. Megvalósulása esetén a tározó 15 millió ember ivóvízellátását biztosítaná, átadása pedig 2040-re várható.
A beruházás ellen a helyi önkormányzatok – a Vale of White Horse járási tanács, Abingdon városa és Oxfordshire megye – egyaránt tiltakoznak, elsősorban az árvízkockázatokra hivatkozva. A tározó ugyanis a Környezetvédelmi Ügynökség besorolása alapján súlyos árvízveszélynek kitett területen létesülne. A tározóépítés ellen fellépő civil szervezet (Group Against Reservoir Development) elnöke, Derek Stork kiemelte, hogy semmilyen gátszakadási elemzést vagy átfogó árvízkockázati modellt nem hoztak nyilvánosságra, holott egy esetleges üzemzavar "katasztrofális következményekkel" járhatna.
A Thames Water most újabb társadalmi egyeztetést indított a módosított tervekről, mivel a projektet újabb megközelítési útvonalakkal és élőhely-rehabilitációs munkákkal kellett kiegészíteni. Az engedélyezési kérelmet a tervek szerint 2026 végéig nyújtják be. Mindeközben maga a közműszolgáltató is mély válságban van, hiszen márciusban a nettó adósságállománya elérte a 18,5 milliárd fontot, miközben szabályozott eszközértéke 23 milliárd fontot tett ki. A brit kormány jelenleg azt mérlegeli, hogy csődgondnokság alá helyezi-e a céget, vagy elfogadja a hitelezők adósságleírásra vonatkozó javaslatát.
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